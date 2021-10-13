Директору департамента КГГА и главе Киевкинофильма объявили подозрение в деле о кинотеатре "Киев"

В настоящее время судебная строительно-техническая экспертиза установила, что здание кинотеатра пригодно для кинопоказов.

Должностных лиц Департамента коммунальной собственности КГГА и директора Киевкинофильма подозревают в нанесении 22 млн гривен ущерба при аренде кинотеатра " Киев ".

Подозрения объявлены директору департамента и его первому заместителю. Директор КП "Киевкинофильм" также уведомлен о подозрении в служебной халатности (ст. 367 Уголовного кодекса Украины). Об этом заявили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Директором департамента коммунальной собственности является Андрей Гудзь, его первый заместитель - Олег Шмуляр, директор КП "Киевкинофильм" - Денис Хомич.

По данным следствия, в 2019 году первый заместитель начальника департамента и директор Киевкинофильма заключили соглашение об аренде помещений кинотеатра площадью более 7 000 кв. метров. Арендная плата должна была составить 2,1 млн гривен, и с июня по ноябрь частное общество-арендатор платило в полном объеме.

Однако затем оно обратилось в Департамент коммунальной собственности с просьбой проверить состояние использования здания кинотеатра.

"В связи с этим, директор Департамента образовал комиссию, которая уже на следующий день составила акт о приостановлении исполнения сторонами своих обязательств по договору аренды в части начисления и уплаты арендной платы за якобы невозможность использования арендатором помещений кинотеатра", - говорится в сообщении.

Этот акт стал основанием для прекращения начисления арендной платы с декабря 2019 года. Документ подписали директор Киевкинофильма и руководитель отдела Департамента коммунсобственности.

По данным предварительного следствия, составление указанного акта не предусмотрено действующим законодательством, и порядок разрешения споров в части пригодности объекта аренды к использованию по целевому назначению относится к компетенции суда.

Кроме того, согласно заключению комплексной судебной строительно-технической экспертизы, помещение кинотеатра "Киев" в настоящее время полностью пригодно для эксплуатации по целевому назначению - организации кинопоказов.

Материальный ущерб от действий должностных лиц оценивается на сумму более 22 млн грн в виде недополученных ежемесячных арендных платежей столичной территориальной общиной.

Работа кинотеатра " Киев " остановлена с июня 2019 года. Научно-исследовательский институт инновационного строительства Украинской академии наук провел экспертизу здания и определил, что оно якобы в опасном состоянии.

На протяжении 20 лет комплекс был в пользовании ООО "Культурный центр "Кинотеатр " Киев . В начале 2019 года стало известно, что бывшему арендатору кинотеатра не продлили срок аренды.

Поскольку Департамент коммунальной собственности Киева не предупредил арендатора о своем намерении не продлевать срок аренды, бывшая дирекция кинотеатра подала против КГГА иск в суд.