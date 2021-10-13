Директору департамента КГГА и главе Киевкинофильма объявили подозрение в деле о кинотеатре "Киев"

В настоящее время судебная строительно-техническая экспертиза установила, что здание кинотеатра пригодно для кинопоказов.

Директору департамента КГГА и главе Киевкинофильма объявили подозрение в деле о кинотеатре "Киев"
Фото: Макс Требухов

Должностных лиц Департамента коммунальной собственности КГГА и директора Киевкинофильма подозревают в нанесении 22 млн гривен ущерба при аренде кинотеатра "Киев".

Подозрения объявлены директору департамента и его первому заместителю. Директор КП "Киевкинофильм" также уведомлен о подозрении в служебной халатности (ст. 367 Уголовного кодекса Украины). Об этом заявили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Директором департамента коммунальной собственности является Андрей Гудзь, его первый заместитель - Олег Шмуляр, директор КП "Киевкинофильм" - Денис Хомич.

По данным следствия, в 2019 году первый заместитель начальника департамента и директор Киевкинофильма заключили соглашение об аренде помещений кинотеатра площадью более 7 000 кв. метров. Арендная плата должна была составить 2,1 млн гривен, и с июня по ноябрь частное общество-арендатор платило в полном объеме.

Однако затем оно обратилось в Департамент коммунальной собственности с просьбой проверить состояние использования здания кинотеатра.

"В связи с этим, директор Департамента образовал комиссию, которая уже на следующий день составила акт о приостановлении исполнения сторонами своих обязательств по договору аренды в части начисления и уплаты арендной платы за якобы невозможность использования арендатором помещений кинотеатра", - говорится в сообщении.

Этот акт стал основанием для прекращения начисления арендной платы с декабря 2019 года. Документ подписали директор Киевкинофильма и руководитель отдела Департамента коммунсобственности.

По данным предварительного следствия, составление указанного акта не предусмотрено действующим законодательством, и порядок разрешения споров в части пригодности объекта аренды к использованию по целевому назначению относится к компетенции суда.

Кроме того, согласно заключению комплексной судебной строительно-технической экспертизы, помещение кинотеатра "Киев" в настоящее время полностью пригодно для эксплуатации по целевому назначению - организации кинопоказов.

Материальный ущерб от действий должностных лиц оценивается на сумму более 22 млн грн в виде недополученных ежемесячных арендных платежей столичной территориальной общиной.

Работа кинотеатра "Киев" остановлена с июня 2019 года. Научно-исследовательский институт инновационного строительства Украинской академии наук провел экспертизу здания и определил, что оно якобы в опасном состоянии.

На протяжении 20 лет комплекс был в пользовании ООО "Культурный центр "Кинотеатр "Киев. В начале 2019 года стало известно, что бывшему арендатору кинотеатра не продлили срок аренды.

Поскольку Департамент коммунальной собственности Киева не предупредил арендатора о своем намерении не продлевать срок аренды, бывшая дирекция кинотеатра подала против КГГА иск в суд.

В мае 2021 года КГГА подписала договор с компанией "Синема Центр" об аренде помещений кинотеатра "Киев". В июне 2021 года Хозяйственный суд Киева решил вернуть помещение кинотеатра "Киев" предыдущим арендаторам - Культурному центру "Кинотеатр Киев".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Биткоин восстанавливается и приблизился к $55 тысячам: что будет дальшеБиткоин восстанавливается и приблизился к $55 тысячам: что будет дальше
Нафтогаз предлагает ОСМД газ для отопления квартир по 44 гривныНафтогаз предлагает ОСМД газ для отопления квартир по 44 гривны
Рада дала компаниям время на раскрытие владельцев до июля 2022 годаРада дала компаниям время на раскрытие владельцев до июля 2022 года
Мошенники псевдофинансовой компании обманули граждан на 2,7 миллионаМошенники псевдофинансовой компании обманули граждан на 2,7 миллиона
Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины на 2022 годВсемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины на 2022 год
Блок рекламы


Похожие новости
Генпрокурор: Одному из владельцев Дельта Банка объявили подозрение в растрате миллиарда гривенГенпрокурор: Одному из владельцев Дельта Банка объявили подозрение в растрате миллиарда гривен
В Днепре задержали четвертого подозреваемого в громком деле о мошенничестве в ЕвропеВ Днепре задержали четвертого подозреваемого в громком деле о мошенничестве в Европе
Из-за неопределенности политики ФРС рынки могут упасть на 10%. Технологические компании пострадают больше всего — экспертИз-за неопределенности политики ФРС рынки могут упасть на 10%. Технологические компании пострадают больше всего — эксперт
Регулятор следит за соблюдением правил в сфере обращения виртуальных активов - директор департамента НБУРегулятор следит за соблюдением правил в сфере обращения виртуальных активов - директор департамента НБУ
Владелец здания "Цветы Украины" подал иск против активистаВладелец здания "Цветы Украины" подал иск против активиста
Еврокомиссия отложила выделение Украине 600 млн евроЕврокомиссия отложила выделение Украине 600 млн евро
Всемирный банк анонсировал выделение Украине $230 млнВсемирный банк анонсировал выделение Украине $230 млн
Бевз ушел. Нацбанк ищет директора департамента лицензированияБевз ушел. Нацбанк ищет директора департамента лицензирования
ПриватБанк принял решение о разделенииПриватБанк принял решение о разделении
Владелец "Сильпо" и "Форы" запускает конкурента "Монобанка"Владелец "Сильпо" и "Форы" запускает конкурента "Монобанка"
Последние новости
Подгружаем последние новости