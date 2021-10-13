На "Центрэнерго" во второй раз с начала года сменился руководитель

И.о. генерального директора "Центрэнерго" Юрий Власенко уволился. Вместо него исполнять обязанности руководителя предприятия положили на члена дирекции Виталия Довгаля.

Об этом говорится на сайте "Центрэнерго".

В сообщении утверждается, что Власенко, который возглавлял компанию с 26 февраля, был антикризисным менеджером. Сейчас он решил перейти на работу в частный сектор.

"Наблюдательный совет выражает искреннюю благодарность Юрию Петровичу Власенко, который возглавил ПАО «Центрэнерго» в очень сложный период и шесть месяцев назад начал программу трансформации общества в прозрачную системную компанию. За последние шесть месяцев предприятие подтвердило, что является стратегическим участником ТЭК Украины, обеспечивает постоянное и надежное функционирование энергосистемы нашей страны, выстроило прозрачную и эффективную систему продажы электрической энергии на украинской энергетической бирже", - говорится в заявлении наблюдательного совета.

Довгаль работает в "Центрэнерго" с марта 2021 года. К тому он много лет работал на угольных компаниях Украины.

В состав "Центрэнерго" входят три ТЭС: Углегорская (Донецкая область), Змиевская (Харьковская область) и Трипольская (Киевская область), суммарная проектная мощность которых составляет 7660 МВт, это около 14% от общей мощности электростанций Украины. На ТЭС компании установлено 23 энергоблока мощностью от 175 до 800 МВт, из которых 18 блоков - угольные, а пять предназначены для использования газомазутного топлива.

Государству принадлежат 78,289% компании.