На "Центрэнерго" во второй раз с начала года сменился руководитель
Власенко ушел из компании перед отопительным сезоном.
И.о. генерального директора "Центрэнерго" Юрий Власенко уволился. Вместо него исполнять обязанности руководителя предприятия положили на члена дирекции Виталия Довгаля.
Об этом говорится на сайте "Центрэнерго".
В сообщении утверждается, что Власенко, который возглавлял компанию с 26 февраля, был антикризисным менеджером. Сейчас он решил перейти на работу в частный сектор.
"Наблюдательный совет выражает искреннюю благодарность Юрию Петровичу Власенко, который возглавил ПАО «Центрэнерго» в очень сложный период и шесть месяцев назад начал программу трансформации общества в прозрачную системную компанию. За последние шесть месяцев предприятие подтвердило, что является стратегическим участником ТЭК Украины, обеспечивает постоянное и надежное функционирование энергосистемы нашей страны, выстроило прозрачную и эффективную систему продажы электрической энергии на украинской энергетической бирже", - говорится в заявлении наблюдательного совета.
Довгаль работает в "Центрэнерго" с марта 2021 года. К тому он много лет работал на угольных компаниях Украины.
В состав "Центрэнерго" входят три ТЭС: Углегорская (Донецкая область), Змиевская (Харьковская область) и Трипольская (Киевская область), суммарная проектная мощность которых составляет 7660 МВт, это около 14% от общей мощности электростанций Украины. На ТЭС компании установлено 23 энергоблока мощностью от 175 до 800 МВт, из которых 18 блоков - угольные, а пять предназначены для использования газомазутного топлива.
Государству принадлежат 78,289% компании.