Налоговая амнистия: Гетманцев похвастался суммой, которую уже собрали в бюджет

На сегодня в рамках налоговой амнистии задекларировано уже 90,5 млн грн. В бюджет поступило 4,5 млн грн. Количество деклараций с каждым днем растет. Об этом сообщил председатель налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев в телеграм-канале.

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«На сегодня в рамках налоговой амнистии задекларировано уже 90,5 млн грн. В бюджет поступило 4,5 млн грн. Количество деклараций с каждым днем растет», — написал он.

Напомним

В середине июня Верховная Рада приняла закон №?1539-IX (законопроект №?5153), который в пакете с другими документами предусматривает введение в Украине налоговой амнистии.

Закон предлагает в период с 1 сентября 2021 по 1 сентября 2022 провести добровольное декларирование активов физлиц, которые были приобретены до 1 января этого года, но из которых не были уплачены налоги.

Ранее «Минфин» писал, что независимые эксперты оценивают перспективы налоговой амнистии достаточно скептически.

Как показал опрос читателей «Минфина», более 90% не планирует подавать нулевую декларацию.