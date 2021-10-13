Налоговая амнистия: Гетманцев похвастался суммой, которую уже собрали в бюджет
На сегодня в рамках налоговой амнистии задекларировано уже 90,5 млн грн. В бюджет поступило 4,5 млн грн. Количество деклараций с каждым днем растет. Об этом сообщил председатель налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев в телеграм-канале.
«На сегодня в рамках налоговой амнистии задекларировано уже 90,5 млн грн. В бюджет поступило 4,5 млн грн. Количество деклараций с каждым днем растет», — написал он.
Напомним
В середине июня Верховная Рада приняла закон №?1539-IX (законопроект №?5153), который в пакете с другими документами предусматривает введение в Украине налоговой амнистии.
Закон предлагает в период с 1 сентября 2021 по 1 сентября 2022 провести добровольное декларирование активов физлиц, которые были приобретены до 1 января этого года, но из которых не были уплачены налоги.
Ранее «Минфин» писал, что независимые эксперты оценивают перспективы налоговой амнистии достаточно скептически.
Как показал опрос читателей «Минфина», более 90% не планирует подавать нулевую декларацию.