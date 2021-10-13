Криптобиржа Coinbase анонсировала запуск NFT-маркетплейса

Первая в мире публичная криптовалютная биржа Coinbase объявила о запуске собственного маркетплейса невзаимозаменяемых токенов (NFT).

Фото: tadviser

Что смогут пользователи

Пользователи криптобиржи смогут создавать, продавать и покупать NFT-токены на блокчейне Ethereum (стандарты ERC-721 и ERC-1155).

В будущем Coinbase планирует добавить поддержку других блокчейнов. С 12 октября пользователи могут подать заявку на получение раннего доступа к NFT-маркетплейсу.

Что такое NFT

NFT или невзаимозаменяемый токен представляет собой уникальный цифровой актив, хранящий данные об изображениях, аудиофайлах, видео, или цифровой эквивалент физического актива.

Несмотря на то, что сейчас невзаимозаменяемые токены широко используются для создания цифровых произведений искусства, у них есть и другие сферы применения, например, в игровой индустрии для подтверждения владения игровыми ресурсами, в индустрии коллекционных спортивных карт для покупки и подтверждения владения эксклюзивным объектом.

Чем NFT отличается от других криптовалют

Невзаимозаменяемый токен — это токен, который нельзя разделить и заменить, или воспроизвести из этой же валюты. В отличие от других токенов, которые по своей природе являются взаимозаменяемыми, NFT являются уникальным цифровым активом, который не может быть поделен или замещен.

Стоимость NFT определяется его производителем или инвестором. NFT подтверждает право на владение цифровым активом или файлом, но при этом не препятствует его копированию, а только закрепляет права владельца на оригинальный экземпляр цифрового артефакта.

Напомним

В мае текущего года о запуске собственного NFT-маркетплейса объявила крупнейшая в мире по объемам торгов криптовалютная биржа Binance.