Центробанки должны быть готовы ужесточить монетарную политику. Возможно придется действовать быстро — МВФ

Центробанки должны быть готовы перейти к более жесткой монетарной политике, если инфляция выйдет из-под контроля, пишет CNBC со ссылкой на отчет МВФ .

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Хотя МВФ в целом соглашается с центральными банками, которые считают инфляцию временной, он отмечает «высокую неопределенность» этих прогнозов.

В своем ежеквартальном отчете фонд предупредил США , Великобританию и другие развитые страны о «высоких инфляционных рисках» и отметил, что регуляторам, возможно, придется «действовать быстро, если риски высокой инфляции материализуются».

Гита Гопинат, главный экономист МВФ , рекомендует центробанкам «подготовить запасные планы и четкие триггеры, объявить их, и действовать в соответствии с объявленными намерениями».

Политика ФРС несет определенный риск

Хотя МВФ не указал на Федрезерв прямо, многие из его оценок косвенно касаются решений, принятых американским центробанком.

Например, ФРС еще в прошлом сентябре заявила, что позволит инфляции достичь более высокого чем обычно уровня ради быстрого восстановления занятости. МВФ указала на некоторую опасность такой политики, отметив, что она создает риск «замкнутого круга инфляции», которое сведет на нет усилия Федрезерва.

Также Фонд отметил, что для избежания экономических потрясений, вызванных изменениями в политике регуляторов, необходима открытая и ясная коммуникация

Больше об инфляции в США можно будет узнать 13 октября, после публикации индекса потребительских цен за сентябрь. Согласно ожиданиям экономистов, цена потребительской корзины выросла на 0,3% за месяц и на 5,3% в год.

О чем еще доложил МВФ

Также Фонд снизил оценку роста мирового ВВП за 2020 до 5,9% — на 0.1 процентный пункт ниже своего июльского прогноза. Прогнозируемый рост ВВП Германии был снижен на 0,5 процентного пункта, Канады — на 0,6, США — на 1. Причиной этого пессимизма стали разрывы в цепях поставок и вызванный ими дефицит многих товаров.

Прогноз роста мирового ВВП на следующий год остался неизменным — 4,9%. После 2022 этот показатель составит 3,3%.