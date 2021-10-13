Второй транш ЕС. Украина получит 600 миллионов евро несмотря на отсутствие активного сотрудничества с МВФ

ЕС выделит Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро несмотря на отсутствие активного сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом говорится в заявлении саммита Украина-ЕС, пишет ЕП.

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Что известно

ЕС согласился отступить от собственных правил и перечислит Украине помощь несмотря на то, что мы не имеем активного сотрудничества с МВФ и сам Фонд не считает выполнение программы удовлетворительным.

Одним из ключевых требований для получения второго транша макрофинансовой помощи ЕС было реформирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия, и два ключевых законы были приняты.

Предыстория

9 декабря 2020 Европейская комиссия от имени Европейского Союза выплатила Украине 600 млн евро в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с covid-19.

Верховная Рада на заседании 25 августа 2020 приняла закон о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским Союзом и Кредитного соглашения между Украиной и ЕС о предоставлении нашей стране макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере до 1,2 млрд евро.

23 июля в Брюсселе правительство Украины подписало международные договоры, реализация которых позволит привлечь кредит на льготных условиях для обеспечения надлежащей стабильности финансово-экономической системы государства.

Европейская комиссия приняла решение предоставить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи в связи с пандемией covid-19 в апреле 2020 года.