Второй транш ЕС. Украина получит 600 миллионов евро несмотря на отсутствие активного сотрудничества с МВФ

ЕС выделит Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро несмотря на отсутствие активного сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом говорится в заявлении саммита Украина-ЕС, пишет ЕП.

Второй транш ЕС. Украина получит 600 миллионов евро несмотря на отсутствие активного сотрудничества с МВФ
Фото: pixabay

Что известно

ЕС согласился отступить от собственных правил и перечислит Украине помощь несмотря на то, что мы не имеем активного сотрудничества с МВФ и сам Фонд не считает выполнение программы удовлетворительным.

Одним из ключевых требований для получения второго транша макрофинансовой помощи ЕС было реформирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия, и два ключевых законы были приняты.

Предыстория

9 декабря 2020 Европейская комиссия от имени Европейского Союза выплатила Украине 600 млн евро в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с covid-19.

Верховная Рада на заседании 25 августа 2020 приняла закон о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским Союзом и Кредитного соглашения между Украиной и ЕС о предоставлении нашей стране макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере до 1,2 млрд евро.

23 июля в Брюсселе правительство Украины подписало международные договоры, реализация которых позволит привлечь кредит на льготных условиях для обеспечения надлежащей стабильности финансово-экономической системы государства.

Европейская комиссия приняла решение предоставить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи в связи с пандемией covid-19 в апреле 2020 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Биткоин восстанавливается и приблизился к $55 тысячам: что будет дальшеБиткоин восстанавливается и приблизился к $55 тысячам: что будет дальше
Нафтогаз предлагает ОСМД газ для отопления квартир по 44 гривныНафтогаз предлагает ОСМД газ для отопления квартир по 44 гривны
Рада дала компаниям время на раскрытие владельцев до июля 2022 годаРада дала компаниям время на раскрытие владельцев до июля 2022 года
Мошенники псевдофинансовой компании обманули граждан на 2,7 миллионаМошенники псевдофинансовой компании обманули граждан на 2,7 миллиона
Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины на 2022 годВсемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины на 2022 год
Блок рекламы


Похожие новости
Стоимость допущенных к обращению в Украине ценных бумаг достигла $80 миллионовСтоимость допущенных к обращению в Украине ценных бумаг достигла $80 миллионов
Кабмин предоставил госгарантии под "зеленые" евробонды "Укрэнерго" на 22,8 млрд гривенКабмин предоставил госгарантии под "зеленые" евробонды "Укрэнерго" на 22,8 млрд гривен
Валютные интервенции НБУ: Регулятор увеличил выкуп валюты до $228 миллионовВалютные интервенции НБУ: Регулятор увеличил выкуп валюты до $228 миллионов
Украина — на первом месте по количеству владельцев криптовалютУкраина — на первом месте по количеству владельцев криптовалют
Moderna собирается построить завод по производству вакцин в Африке за 500 миллионов долларовModerna собирается построить завод по производству вакцин в Африке за 500 миллионов долларов
Украина начала сезон отбора газа из хранилищУкраина начала сезон отбора газа из хранилищ
Газ в Европе подешевел почти на $1000 за суткиГаз в Европе подешевел почти на $1000 за сутки
Украина и Франция договорились о привлечении 1 млрд евро инвестиций в "Большое строительство"Украина и Франция договорились о привлечении 1 млрд евро инвестиций в "Большое строительство"
Цены на газ в Европе приблизились к $2 тыс. за кубЦены на газ в Европе приблизились к $2 тыс. за куб
Цена гречку будет расти, несмотря на высокий урожайЦена гречку будет расти, несмотря на высокий урожай
Последние новости
Подгружаем последние новости