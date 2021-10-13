Между Египтом и Грецией проложат подводный электрический кабель

Египет и Греция на этой неделе собираются подписать предварительное соглашение о прокладке электрического кабеля между двумя странами по дну Средиземного моря.

Меморандум о взаимопонимании подпишут профильные министры обеих стран, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя министерства окружающей среды и энергетики Греции.

Египет, который имеет избыток электроэнергии, с прошлого года ведет переговоры о ее продаже в Европу. Дискуссии вышли на практический уровень в течение последних нескольких месяцев. По данным агентства, подводный кабель из Египта может быть проложен в Грецию через Кипр.

Ожидается, что подводный интерконнектор будет иметь мощность 2 ГВт в обе стороны.

Идея создания связи между двумя континентами состоит в том, чтобы поставлять возобновляемую электроэнергию из Северной Африки, где в ближайшее время будут построены значительные мощности по производству экологически чистой энергии, на европейский материк. Из точек входа она может быть передана через существующую и планируемую инфраструктуру в Центральную и Западную Европу.

Кроме того, подводный интерконнектор присоединит изолированную в настоящее время энергосистему Кипра к европейской сети.