Между Египтом и Грецией проложат подводный электрический кабель

Европа сможет импортировать электроэнергию из Африки.

Между Египтом и Грецией проложат подводный электрический кабель
Фото: admie.gr

Египет и Греция на этой неделе собираются подписать предварительное соглашение о прокладке электрического кабеля между двумя странами по дну Средиземного моря.

Меморандум о взаимопонимании подпишут профильные министры обеих стран, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя министерства окружающей среды и энергетики Греции.

Египет, который имеет избыток электроэнергии, с прошлого года ведет переговоры о ее продаже в Европу. Дискуссии вышли на практический уровень в течение последних нескольких месяцев. По данным агентства, подводный кабель из Египта может быть проложен в Грецию через Кипр.

Ожидается, что подводный интерконнектор будет иметь мощность 2 ГВт в обе стороны.

Идея создания связи между двумя континентами состоит в том, чтобы поставлять возобновляемую электроэнергию из Северной Африки, где в ближайшее время будут построены значительные мощности по производству экологически чистой энергии, на европейский материк. Из точек входа она может быть передана через существующую и планируемую инфраструктуру в Центральную и Западную Европу.

Кроме того, подводный интерконнектор присоединит изолированную в настоящее время энергосистему Кипра к европейской сети.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Биткоин восстанавливается и приблизился к $55 тысячам: что будет дальшеБиткоин восстанавливается и приблизился к $55 тысячам: что будет дальше
Нафтогаз предлагает ОСМД газ для отопления квартир по 44 гривныНафтогаз предлагает ОСМД газ для отопления квартир по 44 гривны
Рада дала компаниям время на раскрытие владельцев до июля 2022 годаРада дала компаниям время на раскрытие владельцев до июля 2022 года
Мошенники псевдофинансовой компании обманули граждан на 2,7 миллионаМошенники псевдофинансовой компании обманули граждан на 2,7 миллиона
Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины на 2022 годВсемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины на 2022 год
Блок рекламы


Похожие новости
ФБР и полиция Украины обнаружили в Киеве и Харькове колл-центр международной мошеннической группыФБР и полиция Украины обнаружили в Киеве и Харькове колл-центр международной мошеннической группы
Международные резервы Украины за месяц сократились почти на $3 млрд из-за пиковых выплат по долгамМеждународные резервы Украины за месяц сократились почти на $3 млрд из-за пиковых выплат по долгам
Visa запустит международные денежные переводы по номеру телефонаVisa запустит международные денежные переводы по номеру телефона
Международные резервы Украины за месяц выросли почти на 10% - до максимума с начала 2012 годаМеждународные резервы Украины за месяц выросли почти на 10% - до максимума с начала 2012 года
Международный рынок: Доллар растет на фоне ослабления роста мировой экономикиМеждународный рынок: Доллар растет на фоне ослабления роста мировой экономики
Международные резервы НБУ впервые за девять лет превысили $30 млрдМеждународные резервы НБУ впервые за девять лет превысили $30 млрд
Международные резервы Украины за месяц увеличились почти на $600 млнМеждународные резервы Украины за месяц увеличились почти на $600 млн
В мае сокращение международных турпоездок составило 82% — ООНВ мае сокращение международных турпоездок составило 82% — ООН
Международные резервы Украины за месяц увеличились на полмиллиарда долларовМеждународные резервы Украины за месяц увеличились на полмиллиарда долларов
Глобальный налог для международных компаний поддержали уже 130 странГлобальный налог для международных компаний поддержали уже 130 стран
Последние новости
Подгружаем последние новости