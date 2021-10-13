В МВФ спрогнозировали, каким будет курс гривны до 2026 года

МВФ обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2026 года. Прогноз улучшен по сравнению с данными за апрель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные обзора МВФ.

В МВФ спрогнозировали, каким будет курс гривны до 2026 года
Фото: pixabay

Каким будет курс гривны до 2026 года

Согласно обзору МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:

  • 2021 — 27,52 грн/$
  • 2022 — 27,41 грн/$
  • 2023 — 27,66 грн/$
  • 2024 — 27,80 грн/$
  • 2025 — 27,80 грн/$
  • 2026 — 27,80 грн/$.

Напомним

Курс национальной валюты в проекте госбюджета на 2022 предусмотрен на уровне 28,6,7 грн/$, как это и предусмотрено Бюджетной декларацией до 2024 года.



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