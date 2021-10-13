Новостей.COM ⇒
2021-10-13
В МВФ спрогнозировали, каким будет курс гривны до 2026 года
МВФ обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2026 года. Прогноз улучшен по сравнению с данными за апрель. Об этом сообщает
Фото: pixabay
Каким будет курс гривны до 2026 года
Согласно обзору МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:
- 2021 — 27,52 грн/$
- 2022 — 27,41 грн/$
- 2023 — 27,66 грн/$
- 2024 — 27,80 грн/$
- 2025 — 27,80 грн/$
- 2026 — 27,80 грн/$.
Напомним
Курс национальной валюты в проекте госбюджета на 2022 предусмотрен на уровне 28,6,7 грн/$, как это и предусмотрено Бюджетной декларацией до 2024 года.