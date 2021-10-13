В МВФ спрогнозировали, каким будет курс гривны до 2026 года

МВФ обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2026 года. Прогноз улучшен по сравнению с данными за апрель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные обзора МВФ .

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Каким будет курс гривны до 2026 года