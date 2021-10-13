"Нафтогаз" предлагает бюджетным учреждениям среднесрочные контракты на газ по фиксированной цене

Эта цена более чем вдвое ниже текущей месячной спотовой цены газа.

НАК "Нафтогаз Украины" предлагает бюджетным и религиозным организациям среднесрочные контакты с фиксированной ценой на газ - 13,7 грн за кубометр (с учетом транспортировки и НДС - 16,8 грн).

Об этом сообщает пресс-служба НАК.

"Мы предлагаем бюджетным и религиозным организациям, а также учреждениям, финансируемым из государственного или местных бюджетов, купить газ для производства тепла по цене 13,7 за кубометр (с транспортировкой и НДС - 16,8 грн). Эта цена более чем вдвое ниже текущей месячной спотовой цены газа", - говорится в сообщении.

По условиям компании, контракт заключается на срок 15 месяцев (до конца 2022 года) и предусматривает фиксированную цену, отсутствие требования банковской гарантии и отсрочки платежа.

"Компания не рассчитывает на получение прибыли в пределах этого предложения. Но для нас крайне важно, чтобы отопительный сезон начался вовремя, и школы, больницы и другие учреждения, общества точно были с теплом", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, чрезвычайную ситуацию из-за цены на газ вчера объявили на Закарпатье, Хмельнитчине и в Ивано-Франковске. Сегодня аналогичное решение приняли также в Одесской области.

На прошлой неделе средняя ожидаемая цена закупки газа на тендерных процедурах выросла с 29 тыс грн до 41 тыс грн/тыс куб м. Таким образом цена втрое превысила гарантированную "Нафтогазом" цену газа в 13,66 грн/куб м.