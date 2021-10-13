"Нафтогаз" предлагает бюджетным учреждениям среднесрочные контракты на газ по фиксированной цене

Эта цена более чем вдвое ниже текущей месячной спотовой цены газа.

"Нафтогаз" предлагает бюджетным учреждениям среднесрочные контракты на газ по фиксированной цене
Фото: oilreview.kiev.ua

НАК "Нафтогаз Украины" предлагает бюджетным и религиозным организациям среднесрочные контакты с фиксированной ценой на газ - 13,7 грн за кубометр (с учетом транспортировки и НДС - 16,8 грн).

Об этом сообщает пресс-служба НАК.

"Мы предлагаем бюджетным и религиозным организациям, а также учреждениям, финансируемым из государственного или местных бюджетов, купить газ для производства тепла по цене 13,7 за кубометр (с транспортировкой и НДС - 16,8 грн). Эта цена более чем вдвое ниже текущей месячной спотовой цены газа", - говорится в сообщении.

По условиям компании, контракт заключается на срок 15 месяцев (до конца 2022 года) и предусматривает фиксированную цену, отсутствие требования банковской гарантии и отсрочки платежа.

"Компания не рассчитывает на получение прибыли в пределах этого предложения. Но для нас крайне важно, чтобы отопительный сезон начался вовремя, и школы, больницы и другие учреждения, общества точно были с теплом", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, чрезвычайную ситуацию из-за цены на газ вчера объявили на Закарпатье, Хмельнитчине и в Ивано-Франковске. Сегодня аналогичное решение приняли также в Одесской области.

На прошлой неделе средняя ожидаемая цена закупки газа на тендерных процедурах выросла с 29 тыс грн до 41 тыс грн/тыс куб м. Таким образом цена втрое превысила гарантированную "Нафтогазом" цену газа в 13,66 грн/куб м.

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