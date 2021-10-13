Государственный телеканал "Дом" потратит почти 34 млн грн на русскоязычное тревел-шоу

ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины" (телеканалы "Дом" и "UATV") Минреинтеграции 7 октября заказало ООО Телевизионная производственная компания "Пилот Продакшн" программу на сумму 33,90 млн грн.

Об этом сообщается в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, в этом году частично создадут развлекательную программу "Украина с первого взгляда" на русском языке. Это будет тревел-шоу с элементами очерка и краеведения. Проект будет состоять из 100 выпусков продолжительностью 45 минут. То есть каждый выпуск будет стоить 339 тыс. грн.

Концепция шоу предполагает, что иностранцы, которые впервые ступили на украинскую землю, будут путешествовать по разным регионам, пробовать украинские блюда и сравнивать со своей страной. Героев будут искать через социальные сети. Проект должен показать Украину, ее естественную красоту, уникальные исторические памятники и невероятное гастрономическое многообразие миру глазами туриста-иностранца, чтобы "популяризировать страну как туристическую Мекку».

Закупку провели по переговорной процедуре, поскольку ее предмет заключается в создании или приобретении произведения искусства. Фирма выиграла художественный конкурс на производство реалити-шоу, которое объединяет жителей разных регионов Украины, несет идею объединения украинцев как единой нации, мотивировать знакомиться с городами, селами и их жителями.

Комиссия решила, что проект актуален, поскольку "украинцы часто живут за информационными стенами и видят жизнь через призму социальных сетей и новостей, где создается только иллюзия окружения единомышленниками". Мол, идея проекта "делает акцент на мире и диалоге, на том, что объединяет, что является основным посылом, который наши телеканалы пытаются донести до зрителя".

"Пилот Продакшн" во главе с Галиной Вярвельской принадлежит Александру Брыкайло. Он владеет ЧП "Студия Пилот», которое возглавляет Елена Кошиль. Еще он со "Студией Пилот" и Сергеем Лавренюком учредили ООО "Солар Медиа", которым руководит Кристина Хлапонина.

Ранее в сентябре нынешний заказчик заключил соглашение с "Пилот Продакшн" на 34,20 млн грн. относительно другого реалити-шоу "Посетите мой дом". Его будет создавать та же команда. Однако в этом шоу будут путешествовать граждане Украины из разных регионов.