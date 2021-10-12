Прилуцкую воспитательную колонию выставят на продажу за 100 млн гривень

Здание колонии расположено в 135 км от Киева

Прилуцкую воспитательную колонию выставят на продажу за 100 млн гривень
Прилуцька виховна колонія
Фото: prk.city

Министерство юстиции Украины передало на баланс Фонда госимущества Прилуцкую воспитательную колонию для продажи на аукционе.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська.

Здание колонии расположено в 135 км от Киева, в Черниговской области. В нем 26 тыс. кв. м помещений, а также три земельных участка общей площадью 5,28 га. Стартовая цена - 100 млн грн.

Колония находится в состоянии оптимизации с 2019 года.

Напомним, 28 сентября Министерство юстиции выставило на продажу три бывших тюрьмы: Ковельскую воспитательную колонию в Волынской области, Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний №12 в селе Тростянец и Николаевскую исправительную колонию №50 в селе Держев Львовской области.

В начале июня Министерство юстиции продало Львовскую исправительную колонию №48, что на ул. Хуторивка, за 407,5 млн грн. Большую часть недвижимости приобрела группа компаний SoftServe. За полученные от продажи 48-й колонии деньги Минюст хочет построить новое СИЗО на ул. Уборочной во Львове.

Пока это единственный успешный кейс по приватизации бывших тюрем.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Биткоин восстанавливается и приблизился к $55 тысячам: что будет дальшеБиткоин восстанавливается и приблизился к $55 тысячам: что будет дальше
Средняя зарплата в Украине достигнет 900 долларов - ШмыгальСредняя зарплата в Украине достигнет 900 долларов - Шмыгаль
Нафтогаз предлагает ОСМД газ для отопления квартир по 44 гривныНафтогаз предлагает ОСМД газ для отопления квартир по 44 гривны
Рада дала компаниям время на раскрытие владельцев до июля 2022 годаРада дала компаниям время на раскрытие владельцев до июля 2022 года
Мошенники псевдофинансовой компании обманули граждан на 2,7 миллионаМошенники псевдофинансовой компании обманули граждан на 2,7 миллиона
Блок рекламы


Похожие новости
Средняя зарплата врачей в 2022 году составит 22,5 тыс. гривень, - МарченкоСредняя зарплата врачей в 2022 году составит 22,5 тыс. гривень, - Марченко
Минюст выставил на продажу три бывших тюрьмыМинюст выставил на продажу три бывших тюрьмы
На восстановление костела Святого Николая в Киеве собрали уже 17,8 млн гривеньНа восстановление костела Святого Николая в Киеве собрали уже 17,8 млн гривень
АМКУ оштрафовал Ощадбанк на почти 14 млн гривень за покупку рыбной ярмарки без разрешенияАМКУ оштрафовал Ощадбанк на почти 14 млн гривень за покупку рыбной ярмарки без разрешения
Почта Великобритании начнет продажу криптовалютыПочта Великобритании начнет продажу криптовалюты
Бывшего руководителя Черноморского пароходства будут судить за продажу пансионата в АркадииБывшего руководителя Черноморского пароходства будут судить за продажу пансионата в Аркадии
ВР приняла в первом чтении законопроект, запрещающий продажу квартир до получения разрешения на строительствоВР приняла в первом чтении законопроект, запрещающий продажу квартир до получения разрешения на строительство
ПриватБанк выставит на продажу портфель безнадежных карточных кредитов на 700 млн грнПриватБанк выставит на продажу портфель безнадежных карточных кредитов на 700 млн грн
Бывший "Большевик" выставят на приватизацию за 1,4 млрд гривенБывший "Большевик" выставят на приватизацию за 1,4 млрд гривен
Газпром ограничил продажу газа на суточных биржевых торгахГазпром ограничил продажу газа на суточных биржевых торгах
Последние новости
Подгружаем последние новости