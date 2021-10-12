Прилуцкую воспитательную колонию выставят на продажу за 100 млн гривень

Здание колонии расположено в 135 км от Киева

Министерство юстиции Украины передало на баланс Фонда госимущества Прилуцкую воспитательную колонию для продажи на аукционе.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська.

Здание колонии расположено в 135 км от Киева , в Черниговской области. В нем 26 тыс. кв. м помещений, а также три земельных участка общей площадью 5,28 га. Стартовая цена - 100 млн грн.

Колония находится в состоянии оптимизации с 2019 года.

Напомним, 28 сентября Министерство юстиции выставило на продажу три бывших тюрьмы: Ковельскую воспитательную колонию в Волынской области, Ивано-Франковское учреждение исполнения наказаний №12 в селе Тростянец и Николаевскую исправительную колонию №50 в селе Держев Львовской области.

В начале июня Министерство юстиции продало Львовскую исправительную колонию №48, что на ул. Хуторивка, за 407,5 млн грн. Большую часть недвижимости приобрела группа компаний SoftServe. За полученные от продажи 48-й колонии деньги Минюст хочет построить новое СИЗО на ул. Уборочной во Львове.

Пока это единственный успешный кейс по приватизации бывших тюрем.