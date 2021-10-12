МВФ ухудшил оценку роста ВВП Украины в 2021 году

Оценку среднегодовой инфляции повышено с 7,9% до 9,5%.

МВФ ухудшил оценку роста ВВП Украины в 2021 году
Фото: premiumtimesng.com

Международный валютный фонд ухудшил оценку роста ВВП Украины в 2021 году до 3,5% по сравнению с 4% в апрельском прогнозе.

Об этом свидетельствует Всемирный экономический прогноз (WEO) фонда, обнародованный во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно ему, МВФ повысил ожидания роста экономики Украины в 2022 году до 3,6%, тогда как ранее этот показатель ожидался на уровне 3,4%.

Оценку среднегодовой инфляции в Украине в 2021 году повышено с 7,9% до 9,5%, в следующем - с 6,8% до 7,1%.

Инфляция на конец года, согласно документу, в 2021-м достигнет 10,2%, в следующем году составит 6%.

Напомним, реальный валовой внутренний продукт Украины во втором квартале вырос на 5,7%.

Кабинет министров ожидает роста ВВП в 2021 году на 4,1%, а Национальный банк - на 3,8%.

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