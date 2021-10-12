Золото дорожает. Причины — опасения инфляции
Золото дорожает во вторник на фоне опасений об ускорении инфляции, однако тревоги вокруг скорого сворачивания стимулов Федрезерва ограничивают рост котировок драгметалла. Об этом пишет РБК.
Спотовая цена на золото выросла на 0,32% до $1759,54 за тройскую унцию.
Причина роста котировок
«На рынке снизился аппетит к риску, и это играет на руку золоту вкупе с опасениями по поводу инфляции и замедления мировой экономики», — сказал аналитик Commerzbank Даниэль Бризерманн. В случае, если тревоги по поводу стагфляции усилятся, цена золота может превысить $1900 за унцию к концу года, добавил аналитик.
Во вторник золото в целом игнорирует укрепление доллара и рост доходности американских гособлигаций, которые обычно являются негативными факторами для сырьевых товаров в целом и драгоценных металлов в частности.
Внимание рынка направлено на протокол сентябрьского заседания Федрезерва и данные о потребительской инфляции в США, которые будут опубликованы в среду.
Палладий подорожал на 0,52% до $2123,24 за унцию, серебро — на 0,2% до $22,6 за унцию. Цена на платину увеличилась на 0,38% до $1.012,25 за унцию.