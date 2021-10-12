Золото дорожает. Причины — опасения инфляции

Золото дорожает во вторник на фоне опасений об ускорении инфляции, однако тревоги вокруг скорого сворачивания стимулов Федрезерва ограничивают рост котировок драгметалла. Об этом пишет РБК.

Золото дорожает. Причины — опасения инфляции
Фото: rbc.ua

Спотовая цена на золото выросла на 0,32% до $1759,54 за тройскую унцию.

Причина роста котировок

«На рынке снизился аппетит к риску, и это играет на руку золоту вкупе с опасениями по поводу инфляции и замедления мировой экономики», — сказал аналитик Commerzbank Даниэль Бризерманн. В случае, если тревоги по поводу стагфляции усилятся, цена золота может превысить $1900 за унцию к концу года, добавил аналитик.

Во вторник золото в целом игнорирует укрепление доллара и рост доходности американских гособлигаций, которые обычно являются негативными факторами для сырьевых товаров в целом и драгоценных металлов в частности.

Внимание рынка направлено на протокол сентябрьского заседания Федрезерва и данные о потребительской инфляции в США, которые будут опубликованы в среду.

Палладий подорожал на 0,52% до $2123,24 за унцию, серебро — на 0,2% до $22,6 за унцию. Цена на платину увеличилась на 0,38% до $1.012,25 за унцию.

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