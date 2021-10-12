Аналитики Goldman Sachs и JPMorgan рекомендуют выкупать падающие акции
Аналитики Goldman Sachs и JPMorgan ожидают восстановления фондовых рынков после недавнего спада и считают, что сейчас самое время воспользоваться стратегией «buy the dip» (покупка на спаде),
Прогноз экспертов
«Несмотря на краткосрочную неопределенность, мы ожидаем, что фондовый рынок продолжит расти по мере того, как будет расти уверенность инвесторов в том, что нынешние темпы инфляции временны», — написали в записке для клиентов стратеги Goldman Sachs.
Аналогичное мнение высказали эксперты JPMorgan, отметив, что текущие опасения стагфляции начнут утихать, отмечает РБК.
Обвал акций
Индекс S&P 500 обвалился на 5% с начала сентября, что стало первой коррекцией такого масштаба со второй половины октября 2020 года, когда индекс упал на 7,5%.
Причиной обвала стало беспокойство инвесторов о том, что восстановление экономики после пандемии уже прошло свой пик.
В то же время проблемы с цепочками поставок и замедление темпов роста Китая вызывали сомнения в возможности дальнейшего роста после продолжительного ралли на фондовом рынке. На фоне роста инфляции это вызывало опасения, что экономика войдет в стагфляцию, когда высокая инфляция сопровождается слабым экономическим ростом.
Большинство профессиональных участников рынка считает высокой вероятность стагфляции, показал опрос Deutsche Bank. Также большинство из опрошенных ожидают еще одного 5%-ного снижения до конца года.
В Goldman Sachs и JPMorgan с этим не согласны. «Мы полагаем, что текущий спад является хорошей возможностью для покупки — так же, как это обычно было в прошлом при откатах на 5%», — написали в Goldman Sachs.
Ранее выкупать акции на спаде инвесторам посоветовали эксперты британского Barclays.