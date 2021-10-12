Аналитики Goldman Sachs и JPMorgan рекомендуют выкупать падающие акции

Аналитики Goldman Sachs и JPMorgan ожидают восстановления фондовых рынков после недавнего спада и считают, что сейчас самое время воспользоваться стратегией «buy the dip» (покупка на спаде), пишет Bloomberg со ссылкой на обзоры банков.

Фото: bitok.blog

Прогноз экспертов

«Несмотря на краткосрочную неопределенность, мы ожидаем, что фондовый рынок продолжит расти по мере того, как будет расти уверенность инвесторов в том, что нынешние темпы инфляции временны», — написали в записке для клиентов стратеги Goldman Sachs.

Аналогичное мнение высказали эксперты JPMorgan, отметив, что текущие опасения стагфляции начнут утихать, отмечает РБК.

Обвал акций

Индекс S&P 500 обвалился на 5% с начала сентября, что стало первой коррекцией такого масштаба со второй половины октября 2020 года, когда индекс упал на 7,5%.

Причиной обвала стало беспокойство инвесторов о том, что восстановление экономики после пандемии уже прошло свой пик.

В то же время проблемы с цепочками поставок и замедление темпов роста Китая вызывали сомнения в возможности дальнейшего роста после продолжительного ралли на фондовом рынке. На фоне роста инфляции это вызывало опасения, что экономика войдет в стагфляцию, когда высокая инфляция сопровождается слабым экономическим ростом.

Большинство профессиональных участников рынка считает высокой вероятность стагфляции, показал опрос Deutsche Bank. Также большинство из опрошенных ожидают еще одного 5%-ного снижения до конца года.

В Goldman Sachs и JPMorgan с этим не согласны. «Мы полагаем, что текущий спад является хорошей возможностью для покупки — так же, как это обычно было в прошлом при откатах на 5%», — написали в Goldman Sachs.

Ранее выкупать акции на спаде инвесторам посоветовали эксперты британского Barclays.