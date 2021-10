Курс биткоин впервые с мая достиг $57 тысяч. Аналитики прогнозируют дальнейший рост криптовалюты

11 октября стоимость биткоина впервые с мая поднялась выше $57 тысяч, продолжив двухнедельное ралли.

Фото: pixabay

Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина» стоимость первой криптовалюты 12 октября 2021 года по состоянию на 08:20 составляет $57,033 за монету.

Главный стратег Bloomberg по сырьевым товарам Майк МакГлоун считает, что в четвертом квартале текущего года может произойти уникальная фаза роста биткоина. Об этом он написал в своем твитере.

По мнению МакГлоуна, рост госдолга США , а также опасения относительно потенциального дефолта спровоцируют значительное подорожание первой криптовалюты. Стратег Bloomberg объяснил, что рынки обретают доверие к биткоину, поскольку криптовалюта имеет ограниченную эмиссию в 21 млн монет.