Курс биткоин впервые с мая достиг $57 тысяч. Аналитики прогнозируют дальнейший рост криптовалюты

11 октября стоимость биткоина впервые с мая поднялась выше $57 тысяч, продолжив двухнедельное ралли.

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Согласно данным интерактивной таблицы «Минфина» стоимость первой криптовалюты 12 октября 2021 года по состоянию на 08:20 составляет $57,033 за монету.

Прогноз стратега Bloomberg

Главный стратег Bloomberg по сырьевым товарам Майк МакГлоун считает, что в четвертом квартале текущего года может произойти уникальная фаза роста биткоина. Об этом он написал в своем твитере.

По мнению МакГлоуна, рост госдолга США , а также опасения относительно потенциального дефолта спровоцируют значительное подорожание первой криптовалюты. Стратег Bloomberg объяснил, что рынки обретают доверие к биткоину, поскольку криптовалюта имеет ограниченную эмиссию в 21 млн монет.

Relative to rising US debt and tensions over a potential default, #Bitcoin may be entering a unique phase for a 4Q price rise as markets gain trust in the coding that defines the crypto's supply. The debt-ceiling drama may work against managers that avoid allocations to Bitcoin. pic.twitter.com/Owgb0wfcSF — Mike McGlone (@mikemcglone11) October 11, 2021

Прогнозы от инвесторов

Многие участники криптосообщества считают, что перед биткоином открыты перспективы дальнейшего роста. В настоящий момент, согласно наблюдениям инвесторов, BTC оттолкнулся от нижней границы канала. Такое положение биткоина, с точки зрения технического анализа, открывает перед криптовалютой перспективы дальнейшего роста.

Аналитик Майкл Ван Де Попп считает , что биткоин сможет дойти до уровня $250 тыс. к 1 кварталу 2022 года.