Минэкономики назвало причины роста цен в сентябре

В сентябре 2021, после дефляции августа, потребительские цены в Украине повысились на 1,2% из-за подорожания продовольствия и энергоносителей на внешних рынках. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики .

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«По данным Госкомстата в сентябре 2021, после дефляции августа, потребительские цены несколько повысились — на 1,2% (минус 0,2% в августе), однако ценовая ситуация остается стабильной. Незначительный рост цен в сентябре обусловлен, прежде всего, сохранением давления со стороны высоких цен на продовольствие и энергоносители на внешних рынках», — говорится в сообщении.

Так, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН , в сентябре 2021 среднее значение Индекса продовольственных цен увеличился на 1,2% по сравнению с августом.

Что касается энергоносителей, то, по данным Всемирного банка, средняя цена на природный газ на европейском рынке за сентябрь повысилась на 48,1%, в годовом исчислении — в 5,8 раза и достигла $646,4 за 1 тыс. куб. В то же время рост тарифов для населения на природный газ в Украину в сентябре составил лишь 1,8%.

Определенное влияние на цены в Украине в сентябре был также фактор сезонности. В частности, подешевели фрукты, масло подсолнечное, сахар за счет сезонного насыщения продовольственного рынка этой продукцией.

Несколько снизились тарифы на железнодорожный пассажирский транспорт — на 1,7%, что является типичным для этого месяца. Выросли цены на некоторые продовольственные товары, одежду и обувь, услуги в сфере образования.