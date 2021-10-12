Генпрокурор: Одному из владельцев Дельта Банка объявили подозрение в растрате миллиарда гривен

Правоохранители сообщили о подозрении одному из владельцев Дельта Банка, который в прошлом занимал должность главы набсовета финучреждения. Ему инкриминируют растрату средств и имущества банка более чем на 1 млрд гривен. Об этом в фейсбуке написала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Генпрокурор: Одному из владельцев Дельта Банка объявили подозрение в растрате миллиарда гривен
Фото: ukrinform.ua

Что известно

Вместе с владельцем подозрение получили двое заместителей главы Совета директоров банка, а также директор одной из связанных финансовых компаний.

По данным следствия, подозреваемые причастны к продаже долга банком без оценки. Так, 42 млн гривен долга продали за 4 млн гривен.

«И даже этих средств банк не получил — „выгодную“ операцию провернули через корректировку остатков на счетах в системе бухгалтерского учета. А покупателем дешевого кредита стала финансовая компания основанная владельцем Дельта Банк, директор которой по совместительству занимал в банке административную должность», — рассказала Венедиктова.

Кроме того, как рассказала генпрокурор, подозреваемые вывели из-под залога недвижимость стоимостью около 16 млн гривен, а также выдали 160 млн гривен кредита предприятию, бенефициаром которого является близкий родственник владельца банка.

Кредиты также выдавались фирмам-однодневкам, которые не имели никаких активов и имущества.

Сейчас судом арестованы активы владельца банка на 790 млн гривен, а также арестовано около 200 земельных участков в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях. Также арест наложили на $1 млн со счета главы Совета директоров в одном из швейцарских банков.

Прокуратура будет просить суд избрать владельцу Дельта Банка меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в более чем 1 млрд гривен.

Ликвидация Дельты

Нацбанк признал Дельта Банк неплатежеспособным 2 марта 2015 года. Сразу после введения временной администрации вскрылась невероятная афера. За последние полгода до банкротства, под носом куратора НБУ, из банка вывели десятки миллиардов гривен.

12 декабря 2019 года Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил ходатайство Фонда гарантирования вкладов физических лиц об аресте активов Лагуна на 690 миллионов гривен.

21 ноября НБУ добился погашения задолженности по кредиту рефинансирования Дельта Банка в размере 924,22 млн грн. В Нацбанке отмечают, что после погашения общий размер задолженности Дельта Банка перед НБУ по кредитам рефинансирования уменьшился с 5,82 млрд грн до 4,89 млрд грн.

Дельта Банк зарегистрирован 15 февраля 2006 года. Основатель и владелец 70% акций банка — Николай Лагун.

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