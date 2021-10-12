Минфин увеличит выплаты по госдолгу в 2022 году

Министерство финансов повысило прогноз выплат по государственному долгу в 2022 году на 12,7 млрд грн — до 438,490 млрд грн. Об этом говорится в данных министерства.

Минфин увеличит выплаты по госдолгу в 2022 году
Фото: flickr.com

Прогноз выплат

Прогноз выплат в 2021 году практически не изменился и составляет 596 млрд грн, в том числе по внутреннему долгу — 446,050 млрд грн.

В то же время прогноз выплат по госдолгу в октябре-декабре увеличен на 3,35 млрд грн до 128,1 млрд грн.

Минфин снизил прогноз выплат в октябре на 0,31 млрд грн — до 43,18 млрд грн, тогда как в ноябре повысил на 3,58 млрд грн — до 47,97 млрд грн, в декабре — на 0,07 млрд грн, до 36,96 млрд грн.

Минфин прогнозирует выплаты по госдолгу в 2023 году в 340,960 млрд грн, а в 2024 году — в 325,8 млрд грн.

Напомним

По состоянию на 1 октября 2021 международные резервы Украины по предварительным данным составили $ 28,705 млрд. В сентябре они уменьшились на 9,2% с учетом прохождения периода пиковых выплат по внешним обязательствам государства.

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