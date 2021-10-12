Стоимость допущенных к обращению в Украине ценных бумаг достигла $80 миллионов

Номинальная стоимость допущенных к обращению в Украине ценных бумаг достигла $80 млн. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета Национального депозитария Виталий Милентьев, пишет ЭП.

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Объем ценных бумаг

«За последние два года объем ценных бумаг на счетах клиентов НДУ увеличился почти на 19%. Так, на конец 2019 объем иностранных ценных бумаг составил $65 млн, а по состоянию на начало октября — более $80 млн», — сообщил он.

Допуск иностранных ценных бумаг к обращению на украинских фондовых биржах активизировался в начале 2019 с либерализацией валютного законодательства.

Компании допущенные к обращению

По данным НДУ, сегодня Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку к обращению на территории Украины допущено 58 иностранных инструментов.

Среди них, в частности акции таких известных техногигантов как Microsoft Corporation, Visa Inc., Tesla Inc., Netflix Inc. и Facebook Inc. Есть возможность также приобрести казначейские облигации правительства США .

«Мы ожидаем продолжения роста интереса к иностранным ценным бумагам. По нашему прогнозу, объем таких инструментов на конец следующего года может составить около $100 млн», — отметил Милентьев.

Ранее председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов заявлял о намерении организовать программу для предоставления возможности гражданам покупать акции государственных компаний.