Кабмин предоставил госгарантии под "зеленые" евробонды "Укрэнерго" на 22,8 млрд гривен

Компания займет деньги, чтобы рассчитаться по старым долгам.

Кабмин предоставил госгарантии под "зеленые" евробонды "Укрэнерго" на 22,8 млрд гривен
Фото: Макс Требухов

Кабинет министров предоставил НЭК "Укрэнерго" государственные гарантии для обеспечения выполнения долговых обязательств на сумму 22,8 млрд гривен.

Об этом говорится в постановлении №1049, принятом на внеочередном заседании правительства в понедельник, 11 октября.

"Укрэнерго" планирует привлечь деньги путем выпуска и размещения облигаций на международных фондовых рынках. Полученные средства пойдут на погашение задолженности, возникшей в соответствии с договорами о купле-продаже электрической энергии по "зеленому" тарифу, заключенных государственным предприятием "Гарантированный покупатель" с производителями электрической энергии, которым установлен "зеленый" тариф.

Государственная гарантия будет действовать до полного выполнения долговых обязательств по заимствованиям.

Государственные гарантии означают, что кредитор получит деньги от правительства, если "Укрэнерго" не сможет выполнить свои обязательства.

Напомним, что в начале 2021 года "Укрэнерго" взяло в кредит 10,25 млрд гривен для погашения задолженности перед ГП "Гарантированный покупатель".

По состоянию на начало октября 2021 года задолженность "Укрэнерго" перед "ГарПоком" составляет 13,1 млрд гривен.

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