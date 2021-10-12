В Киеве задержали фальшивомонетчиков, которые "вбросили" в украинский валютный рынок сотни тысяч "долларов" премиум-качества

100-долларовые купюры не идентифицировались детекторами валют как фальшивые.

Служба безопасности Украины ликвидировала в Киеве канал сбыта фальшивых долларов США премиум-качества. Дельцы продавали высококачественные 100-долларовые подделки за 50% их номинальной стоимости.

По предварительным данным, они "вбросили" в украинский валютный рынок сотни тысяч фальшивых долларов. При этом поддельные деньги не идентифицировались детекторами валют как фальшивые, информирует пресс-центр СБУ.

Установлено, что организатором схемы является киевлянин, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с причастностью к аналогичным преступлениям. Фигурант дела наладил сбыт фальшивых американских долларов в разные регионы Украины, в том числе и в Житомирской области.

По предварительным данным, схема сбыта работала минимум с начала этого года. Поддельные банкноты сбывали через личные связи несколько раз в неделю как крупными, так и мелкооптовыми партиями, в среднем по несколько тысяч долларов.

В ходе спецоперации правоохранители задержали организатора схемы и покупателя-житомирянина в Киеве согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при реализации очередной партии поддельных денег - двух тысяч долларов США.

Были проведены 11 одновременных санкционированных обысков по месту жительства злоумышленников и в помещениях, которые они использовали. Кроме денег, полученных преступных путем, изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы, а также черновые записи с "клиентской базой".

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия.

Ранее полиция задержала в Киеве двух мужчин, которые пытались сбыть 240 тыс. фальшивых долларов. Им грозит до 12 лет заключения.

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