С "Кузни на Рыбальском" взыщут 47,3 млн гривен штрафа

Хозяйственный суд Киева постановил взыскать с ОАО "Завод "Кузня на Рыбальском" 47,3 млн гривен за "сорванный ремонт фрегата "Гетман Сагайдачный".

В пресс-службе Офиса генпрокурора сообщили, что в ноябре 2017 года между Минобороны и ОАО был заключен государственный контракт по оборонному заказу на выполнение комплекса ремонтно-модернизационных работ на фрегате, однако завод обязательств не выполнил.

"Учитывая, что предприятие свои обязательства не выполнило, а возврат разницы средств, уплаченных в качестве предварительной оплаты, и поставку комплектующих осуществило с нарушением сроков выполнения работ, Специализированная прокуратура Южного региона обратилась в суд с иском о взыскании штрафных санкций", - отметили в Офисе генпрокурора.

В 2017 году "Кузня" выиграла тендер на ремонт фрегата "Гетман Сагайдачный".

"Кузня на Рыбальском" (ранее - "Ленинская кузница") принадлежала Петру Порошенко и Игорю Кононенко. В ноябре 2018 года компания Сергея Тигипко выкупила доли Порошенко за $235,8 млн и Игоря Кононенко за $64,2 млн в заводе. Пакет пятого президента включал 73,9% акций, бывшего депутата - 20,1%.

Напомним, 2 июля следователи Госбюро расследований объявили подозрение трем бывшим должностным лицам Министерства обороны и главе правления ЧАО "Кузня на Рыбальском" в рамках расследования дела о закупке военной техники низкого качества. По информации следствия, государству был нанесен ущерб на более чем 475 млн грн.