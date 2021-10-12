Минимальная пенсия родным погибших в АТО/ООС возрастет до 7800 грн

Адресная помощь к пенсии будет предоставляться им независимо от того, получают ли уже такие выплаты другие члены семьи.

Кабинет министров поддержал решение об установлении с 1 января 2022 года минимальной пенсионной выплаты на уровне не менее 7800 грн каждому из нетрудоспособных родителей, жене (мужу) защитников, погибших в зоне проведения АТО/ООС.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства 11 октября, сообщает Правительственный портал.

"Повышенное пенсионное пособие со следующего года получат более 2000 людей, чьи родные погибли за Украину, защищая мир и покой украинских домов. Адресная помощь к пенсии будет предоставляться им независимо от того, получают ли уже такие выплаты другие члены семьи", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, Кабинет министров с октября 2022 введет обещанные доплаты пенсионерам 70-75 лет.