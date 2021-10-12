Средняя ожидаемая цена закупки газа на тендерах выросла до 41 тыс. грн за тысячу кубометров

Государственный и коммунальный секторы начали объявлять тендеры по рыночным ценам.

Средняя ожидаемая цена закупки газа на тендерных процедурах на прошлой неделе выросла с 29 тыс грн до 41 тыс грн/тыс куб м. Таким образом цена втрое превысила гарантированную "Нафтогазом" цену газа в 13,66 грн/куб м.

Об этом сообщает Telegram-канал "Монополист".

Журналисты обнародовали график, на которой представлен рост средней ожидаемой цены на газ в тендерных объявлениях государственных учреждений после подписания меморандума с "Нафтогазом", которым им был гарантирован газ по 13,66 грн/куб м.

Фото: "Монополист"

Однако, как отмечают авторы, этот меморандум не работает, поскольку по закону бюджетные учреждения обязаны заключать договоры только через проведение тендеров.

"Эти тендеры они проводят, но "Нафтогаз Трейдинг" на них не приходит. Поэтому государственный и коммунальный сектор начали объявлять тендеры по рыночным ценам. С 1 по 8 октября средняя ожидаемая цена закупки газа выросла с 29 тыс грн до 41 тыс грн/тыс. куб. м", - говорится в материале.

Напомним, 30 сентября между Кабинетом Министров, НАК «Нафтогаз Украины», Офисом Президента Украины, Всеукраинской ассоциацией органов местного самоуправления, Ассоциацией городов Украины и Палатой местных властей Конгресса местных и региональных властей подписан Меморандум о взаимопонимании об урегулировании проблемных вопросов в сфере поставок тепла и горячей воды в грядущем отопительном сезоне (2021-2022 гг).



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