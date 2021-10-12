Наблюдательный совет "Укрэксимбанка" уволил Мецгера

До вступления в должность нового главы исполнять обязанности председателя правления банка будет Сергей Ермаков.

Наблюдательный совет государственного "Укрэксимбанка" уволил председателя правления финучреждения Евгения Мецгера после его конфликта с журналистами.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба банка.

"11 октября 2021 года, во время проведения внеочередного заседания номинационного комитета наблюдательного совета АО «Укрэксимбанк» о возможных мерах (с учетом проведенной работы Комиссии по этике и состояния служебной проверки) было получено заявление от Мецгера Евгения Владимировича от 11 октября 2021 года о расторжении срочного трудового договора по собственной инициативе", - сообщает пресс-служба банка.

"Номинационный комитет, соответственно, предоставил немедленную рекомендацию НС прекратить его полномочия с 11 октября 2021 года на основании ч. 1 ст. 39 Кодекса законов о труде Украины и соответствующего пункта трудового контракта с Мецгером Евгением Владимировичем", - добавили в пресс-служба финучреждения.

Как отмечается, такое основание расторжения трудового договора не предусматривает выплаты выходного пособия.

Нового главу правления банка выберут по результатам конкурса не позднее 12 апреля 2022 года. До вступления в должность нового главы исполнять обязанности председателя правления банка будет Сергей Ермаков.

Напомним, 5 октября "Радио Свобода" заявило, что на съемочную группу программы "Схемы", которая брала интервью у председателя правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера, было совершено нападение. Банкиру якобы не понравились вопросы журналиста Кирилла Овсяного, и он приказал охране убрать камеры и "достать из них кассеты". Сотрудники банка удалили снятое видео, но его удалось восстановить.

Полиция Киева возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Пресс-служба Укрэксимбанка сначала попыталась переложить ответственность за конфликт на журналистов, обвинив их в попытке завладения банковской тайной. Однако на следующий день Мецгера отстранили от должности на время внутренней проверки. В пресс-службе банка сообщили, что проведут пресс-конференцию, однако позже ее отменили. А Мецгер извинился перед журналистами и заявил, что сам себе противен.

В прокуратуре Киева заявили, что подготовили два подозрения по делу о нападении на журналистов.

Евгений Мецгер возглавил Укрэксимбанк в марте 2020 года. Он является уроженцем Кривого Рога, а его жена Юлия Мецгер в июле 2019 года вошла в состав наблюдательного совета ПриватБанка по квоте президента Владимира Зеленского. Она подруга Елены Кравец из студии "95-й квартал".