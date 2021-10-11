Мецгер уходит в отставку с должности главы "Укрэксимбанка"

"Это логичный шаг - единственно возможный в ситуации, когда нужно отвлечь негативные последствия для банка".

Мецгер уходит в отставку с должности главы "Укрэксимбанка"
Фото: facebook.com/MetzgerEugene

Глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер, отстраненный от должности после конфликта с журналистами, написал заявление об увольнении.

Об этом он сообщил в Facebook.

Мецгер просит уволить его с 11 октября по собственному желанию.

"Сегодня я написал заявление об увольнении с должности председателя правления АО Укрэксимбанк. Это логичный шаг - единственно возможный в ситуации, когда нужно отвлечь негативные последствия для банка", - написал Мецгер.

Он отметил, что написание заявления об отставке является его собственной оценкой случившегося в банке.

"Надеюсь, что этот шаг поможет восстановлению доверия к банку", - добавил Мецгер.

Напомним, 5 октября "Радио Свобода" заявило, что на съемочную группу программы "Схемы", которая брала интервью у председателя правления Укрэксимбанка Евгения Мецгера, было совершено нападение. Банкиру якобы не понравились вопросы журналиста Кирилла Овсяного, и он приказал охране убрать камеры и "достать из них кассеты". Сотрудники банка удалили снятое видео, но его удалось восстановить.

Полиция Киева возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

Пресс-служба Укрэксимбанка сначала попыталась переложить ответственность за конфликт на журналистов, обвинив их в попытке завладения банковской тайной. Однако на следующий день Мецгера отстранили от должности на время внутренней проверки. В пресс-службе банка сообщили, что проведут пресс-конференцию, однако позже ее отменили. А Мецгер извинился перед журналистами и заявил, что сам себе противен.

В прокуратуре Киева заявили, что подготовили два подозрения по делу о нападении на журналистов.

Евгений Мецгер возглавил Укрэксимбанк в марте 2020 года. Он является уроженцем Кривого Рога, а его жена Юлия Мецгер в июле 2019 года вошла в состав наблюдательного совета ПриватБанка по квоте президента Владимира Зеленского. Она подруга Елены Кравец из студии "95-й квартал".

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