Курс биткоина превысил $57 тысяч — впервые с мая

Стоимость биткоина пересекла отметку в $57 тысяч. Об этом свидетельствуют данные биржи Coindesk. Это пиковый показатель криптовалюты с мая 2021 года.

Источник: Coindesk

Как отмечает Forbes, за последние три недели токен подорожал примерно на 40 %. В моменте его стоимость составила $57,3 тыс., но на момент публикации новости опустилась до $51,1 тыс.

Чем обусловлен рост, пока неясно. Несколько недель назад Китай запретил любые транзакции с использованием криптовалют. Напомним, что на фоне китайских ограничений стоимость цифровых токенов резко обвалилась. Вероятно, нынешний рост обусловлен решениями США . Ранее представитель ФРС объявил, что власти не планируют запрещать валюту. Кроме этого, власти Сальвадора признали биткоин официальным платежным средством наравне с долларом.



