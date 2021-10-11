Курс биткоина превысил $57 тысяч — впервые с мая

Стоимость биткоина пересекла отметку в $57 тысяч. Об этом свидетельствуют данные биржи Coindesk. Это пиковый показатель криптовалюты с мая 2021 года.

Курс биткоина превысил $57 тысяч — впервые с мая

Источник: Coindesk

Как отмечает Forbes, за последние три недели токен подорожал примерно на 40 %. В моменте его стоимость составила $57,3 тыс., но на момент публикации новости опустилась до $51,1 тыс.

Чем обусловлен рост, пока неясно. Несколько недель назад Китай запретил любые транзакции с использованием криптовалют. Напомним, что на фоне китайских ограничений стоимость цифровых токенов резко обвалилась. Вероятно, нынешний рост обусловлен решениями США. Ранее представитель ФРС объявил, что власти не планируют запрещать валюту. Кроме этого, власти Сальвадора признали биткоин официальным платежным средством наравне с долларом.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Биткоин восстанавливается и приблизился к $55 тысячам: что будет дальшеБиткоин восстанавливается и приблизился к $55 тысячам: что будет дальше
Средняя зарплата в Украине достигнет 900 долларов - ШмыгальСредняя зарплата в Украине достигнет 900 долларов - Шмыгаль
Нафтогаз предлагает ОСМД газ для отопления квартир по 44 гривныНафтогаз предлагает ОСМД газ для отопления квартир по 44 гривны
Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины на 2022 годВсемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины на 2022 год
В 110 странах изучают возможность выпуска собственной цифровой валюты — МВФВ 110 странах изучают возможность выпуска собственной цифровой валюты — МВФ
Блок рекламы


Похожие новости
Биткоин восстанавливается и приблизился к $55 тысячам: что будет дальшеБиткоин восстанавливается и приблизился к $55 тысячам: что будет дальше
Количество банкротств в мире вырастет в 2022, впервые с начала пандемии — исследованиеКоличество банкротств в мире вырастет в 2022, впервые с начала пандемии — исследование
В Бразилии готовят закон о признании биткоина законным платежным средствомВ Бразилии готовят закон о признании биткоина законным платежным средством
"Укрзализныця" купила седушки для унитазов по 10 тысяч и кнопки смыва по цене смартфонов - "Наши гроши""Укрзализныця" купила седушки для унитазов по 10 тысяч и кнопки смыва по цене смартфонов - "Наши гроши"
На аукционе ОВГЗ 5 октября Минфин впервые предложит ограниченный полугодовой выпуск облигацийНа аукционе ОВГЗ 5 октября Минфин впервые предложит ограниченный полугодовой выпуск облигаций
В Украине впервые оштрафовали финучреждение за угрозы должнику: оно заплатит 102 тысячиВ Украине впервые оштрафовали финучреждение за угрозы должнику: оно заплатит 102 тысячи
На выходных цена биткоина преодолела отметку в $47 000. Ethereum — выше $3200На выходных цена биткоина преодолела отметку в $47 000. Ethereum — выше $3200
Цена на газ в Европе приблизилась к $1200 за тысячу кубометровЦена на газ в Европе приблизилась к $1200 за тысячу кубометров
Твит Маска подтолкнул курс Hamster. Токен подорожал на 503%Твит Маска подтолкнул курс Hamster. Токен подорожал на 503%
В списке богатейших людей мира сменился лидер. Состояние Маска впервые превысило $200 миллиардовВ списке богатейших людей мира сменился лидер. Состояние Маска впервые превысило $200 миллиардов
Последние новости
Подгружаем последние новости