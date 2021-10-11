Курс биткоина превысил $57 тысяч — впервые с мая
Стоимость биткоина пересекла отметку в $57 тысяч. Об этом свидетельствуют данные биржи Coindesk. Это пиковый показатель криптовалюты с мая 2021 года.
Источник: Coindesk
Как отмечает Forbes, за последние три недели токен подорожал примерно на 40 %. В моменте его стоимость составила $57,3 тыс., но на момент публикации новости опустилась до $51,1 тыс.
Чем обусловлен рост, пока неясно. Несколько недель назад Китай запретил любые транзакции с использованием криптовалют. Напомним, что на фоне китайских ограничений стоимость цифровых токенов резко обвалилась. Вероятно, нынешний рост обусловлен решениями США. Ранее представитель ФРС объявил, что власти не планируют запрещать валюту. Кроме этого, власти Сальвадора признали биткоин официальным платежным средством наравне с долларом.