Бывшему владельцу Дельта Банка сообщили о подозрении и собираются арестовать

Николаю Лагуну инкриминируют растрату миллиарда гривен.

Бывшему владельцу Дельта Банка сообщили о подозрении и собираются арестовать
Фото: google.com/maps

Национальная полиция сообщила о подозрении бывшему владельцу и главе наблюдательного совета Дельта Банка Николаю Лагуну.

Об этом рассказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Сегодня наши прокуроры совместно со следователями Нацполиции сообщили о подозрении одному из владельцев ЧАО «Дельта банк». Он же в свое время занимал должность главы наблюдательного совета этого финучреждения. Подозреваемому инкриминируется растрата имущества и средств с ущербом в более 1 млрд гривен. Кроме него сообщение о подозрении получили два заместителя главы совета директоров банка, а также директор одной из связанных финансовых компаний", - написала она в фейсбуке.

По словам Венедиктовой, следствие установило ряд преступных эпизодов, среди которых продажа долга банком без всякой оценки.

"42 млн гривен долга были проданы по цене 4 млн гривен. Но даже этих средств банк не получил - «выгодную» сделку провернули через корректировку остатков на счетах в системе бухгалтерского учета. А покупателем дешевого кредита стала финансовая компания, основанная владельцем ЧАО «Дельта Банк», директор которой по совместительству занимал в банке административную должность", - пояснила генпрокурор.

Дело также содержит информацию о выводе из-под залога недвижимости стоимостью 16 млн гривен; выдаче 160 млн гривен кредита компании, владелец которой был родственником Лагуна, под залог земельных участков с завышенной в сто раз стоимостью; выдаче кредитов фирмам-однодневкам без активов и залогового имущества.

В рамках производства были арестованы активы Лагуна на сумму 790 млн гривен и миллион долларов на счету главы совета директоров в одном из швейцарских банков.

Следствие будет просить арестовать Лагуна с альтернативой внесения залога в более 1 млрд гривен.

Напомним, что Дельта банк - это крупнейший банк-банкрот, который оказался в управлении Фонда гарантирования вкладов. С октября 2015 года он находится в стадии ликвидации.

В 2017 году подозрение получила бывшая глава правления Дельта Банка Елена Попова и еще три человека. Им инкриминировали хищение 1,7 млрд гривен средств банка через ООО "Бонни и Клайд".

В 2018 году ФГВФЛ подсчитал, что общие потери кредиторов обанкротившегося в 2015 году Дельта Банка составили 24,5 млрд гривен. Оценочная стоимость активов банка составляет 29,2 млрд гривен, тогда как обязательства банка - 53,77 млрд гривен.

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