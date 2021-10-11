Lego перестанет маркировать свои игрушки пометками "для девочек" и "для мальчиков"

Компания заказала исследование, которое показало, что мальчики до сих пор боятся играть с наборами "для девочек".

Компания Lego объявила о начале работы над "устранением гендерной предвзятости" в своих игрушках. Исследование, которое заказала компания ранее, показало, что мальчики до сих пор боятся играть с наборами конструкторов "для девочек".

Об этом пишет The Guardian.

Исследователи выяснили, что девочки более уверенно играют с разными игрушками. При этом 71% опрошенных мальчиков боялись, что над ними будут смеяться, если они будут играть "игрушками для девочек".

Сейчас директор по маркетингу Lego Group Джулия Голдин объявила, что компания больше не будет маркировать игрушки "для девочек" и "для мальчиков", а разделять их по интересам.

Мадлен Ди Нонна - исполнительный директор института Джины Дэвис, проводившего опрос, объяснила, что мужское поведение в обществе до сих пор ценится выше. "Пока люди не признают, что поведение и деятельность, которые традиционно называют «женскими», являются такими же ценными и важными, родители и дети не примут их", - считает она.

Исследование также показало, что мальчиков чаще поощряли заниматься спортом, а девочек - танцами, модой и выпечкой. Кроме того, родители обоих полов оценили мужчин как "более креативных" - в шесть раз чаще вспоминали об ученых и спортсменах как о мужчинах, а не женщин, и более чем в восемь раз чаще думали об инженерах как о мужчинах.

В опросе приняли участие более семи тысяч респондентов из Китая, Чехии, Японии, Польши , РоSSии, Великобритании и США .

Ранее Lego выпустила конструктор "Everyone is awesome" ("Каждый прекрасный") в поддержку ЛГБТ-сообщества. Он состоит из 11 фигурок разного цвета с уникальными прическами. Семь из них окрашены в цвета радуги, три - в цвета трансгендерного сообщества (белый, светло-голубой и розовый). Еще две фигурки окрашены в черный и коричневый цвета. Они подчеркивают разнообразие оттенков кожи человека.

Напомним, в 2018-2019 учебном году все первоклассники Украины получили наборы конструкторов Lego.