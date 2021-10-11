McDonald's открыл первый ресторан по дороге в аэропорт "Борисполь"

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's открыла в Украине первый ресторан на Бориспольской трассе, прямо по пути в аэропорт. В пресс-службе McDonald's рассказали, что будет в новом заведении, и сколько человек там сможет разместиться.

McDonald's открыл первый ресторан по дороге в аэропорт “Борисполь“

Новый ресторан расположен по адресу: с. Гора Бориспольского района, улица Бориспольская, 6.

McDonald's на Бориспольской трассе оснащен самыми современными технологиями, позволяющими быстро и удобно обслуживать большое количество клиентов. Компания создает новые рабочие места для 62 работников, которые уже в октябре смогут приступить к своей работе.

Ресторан расположен в одноэтажном здании. Внутри расположено 94 посадочных места, и еще 92 места на террасе.

McDonald's открыл первый ресторан по дороге в аэропорт “Борисполь“
McDonald's открыл первый ресторан по дороге в аэропорт “Борисполь“

Внутри ресторана расположены две линии обслуживания гостей. В заведении впервые используется роботизированная станция напитков, благодаря которой напитки посетителям будут наливаться автоматически.

Всего в McDonald's на Бориспольской трассе расположены восемь терминалов самообслуживания. Кассовая зона разделена на две части — для заказа и выдачи.

Компания McDonald's придерживается заявленной стратегии усиления присутствия в регионах и обеспечивает украинцев новыми рабочими местами. При этом, недавно стало известно о закрытии кофеен "McCafe" от сети McDonald’s. Всего в Украине осталось пять заведений формата из 16. Однако, премиальный кофе из McCafe теперь доступен во всех ресторанах McDonald's.

Ранее сообщалось, что ремонт дороги до аэропорта "Борисполь", который начался 22 июня, был в срок завершен.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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