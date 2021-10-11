Энергию Южно-Украинской АЭС будут использовать для майнинга

В Южноукраинске состоялась презентация проекта «Цифровая энергетическая станция», предусматривающего майнинг криптовалюты на мощностях Южно-Украинской атомной электростанции (ЮУАЭС), сообщает пресс-служба станции

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Реализацией проекта занимается компания Hotmine и ЮУАЭС.

«Стратегия реализации проекта предусматривает строительство пилотной цифровой энергетической станции (ЦЭС) мощностью 1 МВт с последующим наращиванием до 100 МВт. ЦЭС представлять собой несколько морских контейнеров, в которых разместят цифровые трансформаторы», — сообщается в пресс-релизе.

Руководство ЮУАЭС отмечает, что проект ЦЭС позволит использовать избыточную электроэнергию станции, а также принесет экономическую выгоду региону — будут созданы новые рабочие места, экономика и цифровая инфраструктура получит толчок к развитию.

Напомним

Идея использовать избыточную энергию АЭС для майнинг криптовалюты была высказана Минекоенерго еще в мае 2020.