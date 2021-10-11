Уволенные члены совета директоров Toshiba утверждают, что компания не нарушала права акционеров

В июне этого года Toshiba была вынуждена сменить председателя совета директоров и двух вице-президентов, поскольку последние подозревались в связях с японскими чиновниками, якобы противодействующими зарубежным акционерам корпорации. Только сейчас покинувшие пост в июне члены совета директоров решили заявить, что выводы в этом деле были сделаны на основе недостоверной информации.

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По традиции, свежими данными об интригах вокруг корпорации Toshiba поделился ресурс Bloomberg. Масаясу Тоёхара (Masayasu Toyohara) и Масахару Камо (Masaharu Kamo) заявили, что предыдущее собрание акционеров в июле 2020 года было проведено без нарушений, а выводы юридической конторы, обвинившей руководство Toshiba в сговоре с японскими чиновниками, ошибочны. Расследование до сих пор продолжается, но два бывших вице-президента Toshiba направили в компанию письмо с просьбой разобраться в обстоятельствах этого инцидента.

Инициатором отставки председателя совета директоров летом этого года, по сути, выступал инвестиционный фонд Effissimo, являющийся крупнейшим акционером Toshiba. По словам вынужденного подать в отставку Тоёхары, обвинения строились на материалах публикации, авторы которой пытались подогнать факты под концепцию, которую они выстроили заранее. Как утверждает бывший вице-президент Toshiba, интервьюеры даже не пытались докопаться до истины, им в итоге не удалось предоставить достаточные доказательства нарушения японских законов руководством корпорации.

На кону сейчас будущее бизнеса японского гиганта. Toshiba либо может продать свои активы целиком, либо их часть, а также разделиться в результате реструктуризации. Фонд Elliott Investment Management увеличил свою долю в капитале Toshiba, поэтому борьба за власть может развернуться с новой силой. Бывшие члены совета директоров призвали акционеров тщательно подходить к выбору кандидатов в состав этого органа управления корпорацией.



