Налог на землю придется платить не всем: кому не следует беспокоиться

Землевладельцы и землепользователи должны до окончания года уплатить налог на землю, которая находится в их собственности или пользовании. В то же время, законом определен круг лиц, которые освобождаются от этого налогового обязательства.

Прежде всего следует сказать, что базой налогообложения является стоимость земли, принадлежащей налогоплательщику на правах собственности или на правах аренды. Стоимость земли определяется в соответствии с ее нормативной денежной оценки. Это касается тех земель, по которым проведена нормативная оценка. Если же ее нет, то величину налога рассчитывают по площади земельного участка.

За земли различного назначения платится по-разному. Для них предусмотрен разный процент налогообложения, который берется от стоимости земли.

для земель общего пользования - не более 1% от их нормативной денежной оценки;

для сельскохозяйственных угодий - не менее 0,3% и не более 1% от их нормативной денежной оценки;

для лесных земель - не более 0,1% от их нормативной денежной оценки.

В частности, проценты налогообложения таковы:

Что касается плательщиков этого налога, то законом предусмотрен круг лиц, которые освобождаются от него.

Итак, освобождены от налога на землю такие граждане:

лица с инвалидностью I и II группы;

лица, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет;

пенсионеры (по возрасту);

ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";

лица, признанные законом пострадавшими вследствие Чернобыльской катастрофы.

Есть также еще одна законодательная норма, касающаяся уплаты налога на землю. На период действия единого налога четвертой группы от налога на землю освобождаются владельцы земельных участков, земельных долей (паев) и землепользователи при условии передачи земельных участков и земельных долей (паев) в аренду плательщику единого налога четвертой группы.

Напомним, владельцев земли в Украине заставят платить за аренду полевых дорог. Сейчас за это платят местные ОТГ.