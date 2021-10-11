Налог на землю придется платить не всем: кому не следует беспокоиться

Землевладельцы и землепользователи должны до окончания года уплатить налог на землю, которая находится в их собственности или пользовании. В то же время, законом определен круг лиц, которые освобождаются от этого налогового обязательства.

Украинцев освободили от налога на землю: кому не придется платить

Прежде всего следует сказать, что базой налогообложения является стоимость земли, принадлежащей налогоплательщику на правах собственности или на правах аренды. Стоимость земли определяется в соответствии с ее нормативной денежной оценки. Это касается тех земель, по которым проведена нормативная оценка. Если же ее нет, то величину налога рассчитывают по площади земельного участка.

За земли различного назначения платится по-разному. Для них предусмотрен разный процент налогообложения, который берется от стоимости земли.

Украинцев освободили от налога на землю: кому не придется платить
В частности, проценты налогообложения таковы:

  • для земель общего пользования - не более 1% от их нормативной денежной оценки;
  • для сельскохозяйственных угодий - не менее 0,3% и не более 1% от их нормативной денежной оценки;
  • для лесных земель - не более 0,1% от их нормативной денежной оценки.

Что касается плательщиков этого налога, то законом предусмотрен круг лиц, которые освобождаются от него.

Итак, освобождены от налога на землю такие граждане:

  • лица с инвалидностью I и II группы;
  • лица, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет;
  • пенсионеры (по возрасту);
  • ветераны войны и лица, на которых распространяется действие Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";
  • лица, признанные законом пострадавшими вследствие Чернобыльской катастрофы.

Есть также еще одна законодательная норма, касающаяся уплаты налога на землю. На период действия единого налога четвертой группы от налога на землю освобождаются владельцы земельных участков, земельных долей (паев) и землепользователи при условии передачи земельных участков и земельных долей (паев) в аренду плательщику единого налога четвертой группы.

Напомним, владельцев земли в Украине заставят платить за аренду полевых дорог. Сейчас за это платят местные ОТГ.


Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Биткоин восстанавливается и приблизился к $55 тысячам: что будет дальшеБиткоин восстанавливается и приблизился к $55 тысячам: что будет дальше
Нафтогаз предлагает ОСМД газ для отопления квартир по 44 гривныНафтогаз предлагает ОСМД газ для отопления квартир по 44 гривны
Средняя зарплата в Украине достигнет 900 долларов - ШмыгальСредняя зарплата в Украине достигнет 900 долларов - Шмыгаль
Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины на 2022 годВсемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины на 2022 год
В 110 странах изучают возможность выпуска собственной цифровой валюты — МВФВ 110 странах изучают возможность выпуска собственной цифровой валюты — МВФ
Блок рекламы


Похожие новости
Глобальный налог: 136 стран поддержали ставку в 15% для корпорацийГлобальный налог: 136 стран поддержали ставку в 15% для корпораций
Сокращение медиков: треть медработников придется в следующем году сократить из-за недофинансирования зарплатыСокращение медиков: треть медработников придется в следующем году сократить из-за недофинансирования зарплаты
Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины на 2022 годВсемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины на 2022 год
Глобальный налог в 15%. В ЕС говорят, что соглашение завершат уже к концу октябряГлобальный налог в 15%. В ЕС говорят, что соглашение завершат уже к концу октября
Кризис Evergrand. Еще один китайский девелопер не смог вовремя оплатить долгиКризис Evergrand. Еще один китайский девелопер не смог вовремя оплатить долги
Налог на криптовалюту. MiamiCoin менее чем за два месяца принес городу более $7 миллионовНалог на криптовалюту. MiamiCoin менее чем за два месяца принес городу более $7 миллионов
Цена на землю: стало известно, когда на рынке стоимость резко пойдет вверхЦена на землю: стало известно, когда на рынке стоимость резко пойдет вверх
Налог на недвижимость повысили в УкраинеНалог на недвижимость повысили в Украине
Налоговая амнистия и биткоины: украинцам рассказали, смогут ли они легализовать свои активы в криптовалютеНалоговая амнистия и биткоины: украинцам рассказали, смогут ли они легализовать свои активы в криптовалюте
Германия для заробитчан открыла много новых вакансий: кого ищут и сколько обещают платитьГермания для заробитчан открыла много новых вакансий: кого ищут и сколько обещают платить
Последние новости
Подгружаем последние новости