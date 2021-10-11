Японская иена упала до трехлетнего минимума по отношению к доллару

Японская иена по отношению к доллару упала на 0,5% до 112,75, что является самым низким уровнем с декабря 2018 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Японская иена упала до трехлетнего минимума по отношению к доллару
Фото: profinance

Что говорят аналитики

При этом аналитики Sumitomo Mitsui Banking и Credit Agricole CIB прогнозируют, что стоимость японской валюты может упасть уровня марта 2017, когда за один доллар предлагали 115 иен.

Причиной такого падения эксперты называют отказ Ц Б Японии от сокращения стимулирования экономики после пандемийного шока.

По информации издания, с начала этого года валюта потеряла в обшей сумме более 8%.

Напомним

В конце сентября Иена упала до 111 за доллар, достигнув минимума 7 июля.

Японская валюта падает вслед за ростом доходности 10-летних казначейских облигаций США, которая достигла 1,4660%, самого высокого уровня со 2 июля, а также вслед за удорожанием нефти и газа, поскольку Япония является чистым импортером ископаемого топлива.

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