НБУ отсудил у экс-депутата Климова спорткомплекс "Люстдорф" в Одессе

Киевский районный суд Одессы по иску Национального банка взыскал спортивно-оздоровительный комплекс "Люстдорф", который принадлежит бывшему владельцу Имэксбанка Леониду Климову, в счет погашения долга на 309 млн гривен.

Об этом Нацбанк сообщил на своем сайте.

Решение было принято на прошлой неделе, 6 октября.

В 2014 году Климов, который на тот момент был владельцем АО "Имэксбанк", заключил с Национальным банком договоры поручительства и ипотеки, взяв на себя личные обязательства по погашению задолженности перед НБУ.

Долг касается стабилизационного кредита, который был предоставлен Имэксбанку в ноябре 2014 года для поддержки ликвидности. НБУ выделил деньги на два года по процентной ставке в размере 21% годовых, с погашением кредита и уплатой процентов за пользование им.

Нацбанк утверждает, что Климов не выполнил взятые на себя обязательства по договору поручительства, поэтому в январе 2016 года регулятор обратился в суд. В ноябре 2020 года Одесский апелляционный суд принял решение о взыскании с Леонида Климова 309 млн грн в пользу Национального банка в счет погашения задолженности банка по стабилизационному кредиту.

Сейчас Климов обжалует это решение в кассационном суде.

Дело рассматривается по второму кругу. В 2016 году Приморский райсуд. Одессы удовлетворил иск НБУ, но Апелляционный суд Одесской области это решение отменил. Затем в 2017 году Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел отменил решение судов обеих инстанций и направил иск на новое рассмотрение.

В январе 2015 года Имэксбанк обанкротился, а в мае того же года его отправили на ликвидацию.

Климов был крупнейшим акционером Имэксбанка и до 2019 года - членом комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.