Нефть дорожает из-за повышенного спроса и дефицита

11 октября цены на нефть растут на фоне восстановления экономической активности и ограничения предложения со стороны крупных производителей. Об этом пишет Investing.com.

Нефть дорожает из-за повышенного спроса и дефицита
Фото: pixabaу

Торги на бирже

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $ 83,99 за баррель, что на $ 1,34 (1,63%) выше цены на момент закрытия предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной бирже NYMEX выросла на $ 1,59 (2%) — до $ 80,94 за баррель. Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $ 82,39 и $ 79,35 соответственно.

Причина роста цен

За прошедшую неделю цена WTI подскочила более чем на 5%, продемонстрировав рост по итогам седьмой недели подряд, что стало самым продолжительным периодом подъема с декабря 2013 года. Цена Brent демонстрировала рост по итогам прошедших пяти недель.

Цены выросли, поскольку все больше вакцинированных групп населения выходят из карантина, поддерживая восстановление экономической активности. По мере восстановления мировой экономики также растут цены на уголь и газ, что сделало нефть более привлекательной как горючего для выработки электроэнергии. Это подтолкнуло рынки сырой нефти к росту.

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