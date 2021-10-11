Глобальный налог: 136 стран поддержали ставку в 15% для корпораций
136 стран одобрили масштабный пересмотр глобальных налоговых правил: ставка налога из международных корпораций с 2023 составит не менее 15%. Об этом сообщается на сайте Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Что изменит соглашение
В соответствии с соглашением, технологические гиганты подобные Amazon, Facebook будут обязаны платить налоги в странах, где продаются их товары даже если они не имеют там физического присутствия.
В ОЭСР подсчитали, что соглашение позволит ежегодно собирать $ 150 млрд средств во всем мире, а также повлечет перераспределение более $ 125 млрд доходов 100 крупнейших международных корпораций.
Компании обяжут платить налоги в тех странах, в которых они ведут свой бизнес и получают доходы.
Корпоративный налог будет применяться к компаниям с доходом более 750 млн евро.
Кроме того, новые налоговые правила коснутся компаний с глобальными продажами более 20 млрд евро. Если корпорация получает более 10% маржи прибыли, она будет вынуждена перераспределять 25% превышение в страны, где она продает свои услуги и товары.
Окончательное подписание
Его подписание ожидается на саммите в Риме в конце октября. Соглашение должно заработать в полной мере до 2023-го года.
Напомним
10 июля финансовые лидеры стран G20 на встрече в Венеции заявили, что пришли к соглашению об установлении минимальной налоговой ставки для транснациональных компаний в размере 15%.