Глобальный налог: 136 стран поддержали ставку в 15% для корпораций

136 стран одобрили масштабный пересмотр глобальных налоговых правил: ставка налога из международных корпораций с 2023 составит не менее 15%. Об этом сообщается на сайте Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

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Что изменит соглашение

В соответствии с соглашением, технологические гиганты подобные Amazon, Facebook будут обязаны платить налоги в странах, где продаются их товары даже если они не имеют там физического присутствия.

В ОЭСР подсчитали, что соглашение позволит ежегодно собирать $ 150 млрд средств во всем мире, а также повлечет перераспределение более $ 125 млрд доходов 100 крупнейших международных корпораций.

Компании обяжут платить налоги в тех странах, в которых они ведут свой бизнес и получают доходы.

Корпоративный налог будет применяться к компаниям с доходом более 750 млн евро.

Кроме того, новые налоговые правила коснутся компаний с глобальными продажами более 20 млрд евро. Если корпорация получает более 10% маржи прибыли, она будет вынуждена перераспределять 25% превышение в страны, где она продает свои услуги и товары.

Окончательное подписание

Его подписание ожидается на саммите в Риме в конце октября. Соглашение должно заработать в полной мере до 2023-го года.

Напомним