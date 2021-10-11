Глобальный налог: 136 стран поддержали ставку в 15% для корпораций

136 стран одобрили масштабный пересмотр глобальных налоговых правил: ставка налога из международных корпораций с 2023 составит не менее 15%. Об этом сообщается на сайте Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Глобальный налог: 136 стран поддержали ставку в 15% для корпораций
Фото: ukrinform.ua

Что изменит соглашение

В соответствии с соглашением, технологические гиганты подобные Amazon, Facebook будут обязаны платить налоги в странах, где продаются их товары даже если они не имеют там физического присутствия.

В ОЭСР подсчитали, что соглашение позволит ежегодно собирать $ 150 млрд средств во всем мире, а также повлечет перераспределение более $ 125 млрд доходов 100 крупнейших международных корпораций.

Компании обяжут платить налоги в тех странах, в которых они ведут свой бизнес и получают доходы.

Корпоративный налог будет применяться к компаниям с доходом более 750 млн евро.

Кроме того, новые налоговые правила коснутся компаний с глобальными продажами более 20 млрд евро. Если корпорация получает более 10% маржи прибыли, она будет вынуждена перераспределять 25% превышение в страны, где она продает свои услуги и товары.

Окончательное подписание

Его подписание ожидается на саммите в Риме в конце октября. Соглашение должно заработать в полной мере до 2023-го года.

Напомним

10 июля финансовые лидеры стран G20 на встрече в Венеции заявили, что пришли к соглашению об установлении минимальной налоговой ставки для транснациональных компаний в размере 15%.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Биткоин восстанавливается и приблизился к $55 тысячам: что будет дальшеБиткоин восстанавливается и приблизился к $55 тысячам: что будет дальше
Нафтогаз предлагает ОСМД газ для отопления квартир по 44 гривныНафтогаз предлагает ОСМД газ для отопления квартир по 44 гривны
Средняя зарплата в Украине достигнет 900 долларов - ШмыгальСредняя зарплата в Украине достигнет 900 долларов - Шмыгаль
Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины на 2022 годВсемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины на 2022 год
В 110 странах изучают возможность выпуска собственной цифровой валюты — МВФВ 110 странах изучают возможность выпуска собственной цифровой валюты — МВФ
Блок рекламы


Похожие новости
В 110 странах изучают возможность выпуска собственной цифровой валюты — МВФВ 110 странах изучают возможность выпуска собственной цифровой валюты — МВФ
Глобальный налог в 15%. В ЕС говорят, что соглашение завершат уже к концу октябряГлобальный налог в 15%. В ЕС говорят, что соглашение завершат уже к концу октября
Налог на криптовалюту. MiamiCoin менее чем за два месяца принес городу более $7 миллионовНалог на криптовалюту. MiamiCoin менее чем за два месяца принес городу более $7 миллионов
Налог на недвижимость повысили в УкраинеНалог на недвижимость повысили в Украине
Налоговая амнистия и биткоины: украинцам рассказали, смогут ли они легализовать свои активы в криптовалютеНалоговая амнистия и биткоины: украинцам рассказали, смогут ли они легализовать свои активы в криптовалюте
Налоговая амнистия: С задекларированных 33 миллионов в бюджет поступило лишь 1,6 миллионаНалоговая амнистия: С задекларированных 33 миллионов в бюджет поступило лишь 1,6 миллиона
Швейцария одобрила первый в стране криптовалютный фондШвейцария одобрила первый в стране криптовалютный фонд
$21 миллион — столько украинцы продали иностранной валюты в сентябре$21 миллион — столько украинцы продали иностранной валюты в сентябре
ЕСВ и единый налог будем платить ежемесячно. Кабмин согласовал законопроектЕСВ и единый налог будем платить ежемесячно. Кабмин согласовал законопроект
В Украине уменьшилось количество крупных налогоплательщиковВ Украине уменьшилось количество крупных налогоплательщиков
Последние новости
Подгружаем последние новости