Нацбанк выдал одному банку «рефинанс» на 91 миллион

Национальный банк 8 октября провел тендер по поддержке ликвидности банков сроком до 28 дней по процентной ставке 9,5%. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Нацбанк выдал одному банку «рефинанс» на 91 миллион
Фото: flickr.com

Отмечается, что была удовлетворена заявка одного банка на 91 млн грн рефинансирования Нацбанка.

Долги банков

На 7 октября задолженность платежеспособных банков по рефинансированию составляла 90,47 млрд грн.

1 октября банки не привлекали у НБУ рефинансирование.

Последний рефинанс

В ходе планового тендера по предоставлению рефинансирования сроком до 84 и 1092 дня, который состоялся 10 сентября, Нацбанк выделил своим подопечным 3 млрд грн, что составляет максимально возможную сумму. 7 банков получили долгосрочный «рефинанс» под 9,91% годовых.

9 сентября НБУ анонсировал полное сворачивание долгосрочного рефинансирования и процентного свопа с 1 октября.

Также с 1 октября срочность операций по предоставлению Нацбанком краткосрочных кредитов рефинансирования сокращена с 90 до 30 дней.

Таким образом, нынешний тендер стал последним, где банки могли занять на 3 года. Как известно, тендеры по предоставлению долгосрочного рефинанса проводились один раз в месяц.

Для сравнения: в августе на аналогичном тендере банки взяли меньше 2 млрд грн, а 9 июля — 5,5 млрд грн.

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