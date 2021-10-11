Китай может запретить инвестиции в майнинг криптовалют

Китайские власти включили майнинг криптовалюты в предварительную версию списка отраслей, инвестиции в которые ограничены или запрещены. Об этом пишет CNBC.

Фото: allo.ua

«Черный» список

В черном списке перечислены сектора и отрасли, недоступные как для китайских, так и для иностранных инвесторов. В новой редакции список стал короче, чем был в прошлом году (117 позиций в 2021-м против 123 в 2020-м), отмечает телеканал.

Кроме того, власти решили запретить инвестиции «непубличного» капитала в издательскую деятельности, в том числе, прямые трансляции, новости, телерадиовещание и подобные сферы.

Предыстория

В конце сентября китайский ЦБ запретил майнинг и любые транзакции с криптовалютой.

Так, Народный банк Китая запретил зарубежным криптобиржам предоставлять услуги китайским инвесторам, а финансовым компаниям — содействовать торговле криптовалютой. Такого рода операции будут считаться незаконными.

Китайский Центробанк назвал искоренение майнинга криптовалют неотложной задачей, объяснив это необходимостью достижения национальных целей по сокращению выбросов углерода.