Картину Пикассо продали на аукционе за $24,6 миллиона

Картину основателя художественного течения кубизма Пабло Пикассо «Femme accroupie» продали на аукционе в Гонконге за $24,6 млн. Об этом пишет Chas. news со ссылкой на аукционный дом Sotheby's в Твиттере .

Картину Пикассо продали на аукционе за $24,6 миллиона
Фото: chas.news

«Sotheby's второй сезон подряд устанавливает новый рекорд для произведений Пикассо в Азии! Портрет его второй жены и музы Жаклин продано в Гонконге за $24,6 млн», — говорится в посте.

Речь идет о полотне под названием «Женщина на корточках» (Femme accroupie), на которой художник изобразил свою жену и музу Жаклин Рок в 1954 году.

Их брак продлился 11 лет до смерти Пикассо. Всего художник создал более 400 портретов жены.

Напомним

Sotheby's — один из крупнейших и старейших в мире аукционных домов, который был основан в 1744 году. Основная часть лотов аукционного дома — это предметы роскоши и искусства.

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