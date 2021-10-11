Штаб-квартира Tesla переезжает из Калифорнии в Техас

Генеральный директор Tesla Илон Маск объявил о переносе штаб-квартиры своей компании из Калифорнии в Техас. Об этом сообщает Укринформ ссылкой на BBC.

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Об этом шаге Маск сообщил на ежегодном собрании акционеров производителя электромобилей в Остине. По его словам, калифорнийский завод во Фремонте был «забит», а также по его мнению Калифорния — это трудное место для их сотрудников в вопросах поиска доступного жилья. Сам Маск переехал в Техас еще в декабре прошлого года.

Несмотря на перемещение штаб-квартиры, Маск сказал, что компания планирует увеличить объем производства на своих заводах в Калифорнии и Неваде на 50%.

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Как отмечает издание, у Маска были непростые отношения со штатом Калифорния. В мае Маск сильно поссорился с местными политиками после того, как ему было приказано закрыть завод Tesla во Фримонте.