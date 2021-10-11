SEC одобрила ETF, состоящий из акций ориентированных на биткоин компаний

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила заявку Volt Equity на запуск биржевого фонда (ETF) на корзину акций компаний, «совершающих революцию в биткоин-индустрии», сообщает ForkLog.

ETF в ближайшие несколько недель получит листинг на фондовой бирже NYSE Arca под тикером BTCR.

80% от активов под управлением фонда (AUM) сформируют акции организаций, которые держат BTC в качестве резервного актива либо получают большую часть своих доходов от добычи, кредитования или совершения транзакций с участием биткоина.

Портфель ETF

В интервью Decrypt основатель Volt Equity Тэд Парк сообщил, что в состав ETF войдут порядка 30 компаний, включая Tesla, Twitter , Square, Coinbase и PayPal.

Volt Crypto Industry Revolution and Tech ETF не предполагает физическое приобретение первой криптовалюты.

Общие годовые операционные расходы фонда составят 0,85% от AUM.

Напомним

SEC пока что не одобрила ни одного ETF, инвестирующего в биткоин, хотя такой фонд уже заработал в Канаде.

В начале сентября SEC перенесла принятие решения о запуске биткоин-ETF по заявке компании VanEck на 60 дней, до 14 ноября. Это третий и финальный перенос срока, теперь регулятор должен будет либо одобрить, либо отклонить заявку.