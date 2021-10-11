Мошенники псевдофинансовой компании обманули граждан на 2,7 миллиона

Работники департамента киберполиции совместно со следователями ГБР разоблачили мошенническую схему. Фигуранты присвоили 2,7 миллиона вкладчиков, обещая им пассивные доходы. Об этом говорится в сообщении Киберполиции.

Мошенники псевдофинансовой компании обманули граждан на 2,7 миллиона
Фото: focus.ua

Как работали мошенники

Организаторы предлагали гражданам принять участие в конкурсе на получение гранта или кредита на выгодных условиях для инвестирования своих бизнес-проектов, для чего им необходимо было предоставить фигурантам определенную сумму наличных средств.

Однако, в дальнейшем представители компании свои обязанности не выполняли, гранты или кредитные средства не предоставляли, сумму взноса не возвращали.

По предварительным подсчетам, убытки достигают 2,7 миллиона гривен.

Также компания в установленном законодательством порядке не зарегистрирована, не было соответствующей аккредитации и лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке (рынке ценных бумаг), предоставление финансовых услуг, осуществление валютных операций и лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

Правоохранители провели обыски по местам проживания фигурантов. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, записные книжки, печати, документацию и договора.

Одному из организаторов уже сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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