Мошенники псевдофинансовой компании обманули граждан на 2,7 миллиона
Работники департамента киберполиции совместно со следователями ГБР разоблачили мошенническую схему. Фигуранты присвоили 2,7 миллиона вкладчиков, обещая им пассивные доходы. Об этом
Как работали мошенники
Организаторы предлагали гражданам принять участие в конкурсе на получение гранта или кредита на выгодных условиях для инвестирования своих бизнес-проектов, для чего им необходимо было предоставить фигурантам определенную сумму наличных средств.
Однако, в дальнейшем представители компании свои обязанности не выполняли, гранты или кредитные средства не предоставляли, сумму взноса не возвращали.
По предварительным подсчетам, убытки достигают 2,7 миллиона гривен.
Также компания в установленном законодательством порядке не зарегистрирована, не было соответствующей аккредитации и лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке (рынке ценных бумаг), предоставление финансовых услуг, осуществление валютных операций и лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.
Правоохранители провели обыски по местам проживания фигурантов. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, записные книжки, печати, документацию и договора.
Одному из организаторов уже сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.