Райффайзен Банк «разбил» лидирующий квартет госбанков
Крупнейший отечественный банк с иностранным капиталом — Райффайзен Банк — вышел на 4 место по размеру общих активов по итогам августа, потеснив государственный Укргазбанк. Это следует из банковской отчетности по состоянию на 1 сентября, обнародованной на сайте НБУ.
Сработал на опережение
На 1 сентября размер общих активов Райффайзен банка составил 124,7 млрд грн, тогда как у Укргазбанка — 124,4 млрд грн. По размеру чистых активов (без учета резервов) рокировка состоялась месяцем ранее.
На 1 сентября по чистым активам Райффайзен опережал Укргазбанк уже более, чем на 7 млрд грн.
Райффайзен — растет, Укргазбанк — падает
С начала года Райффайзен Банк активно наращивает кредитование бизнеса, являясь лидером госпрограммы «5?9%». В то же время, Укргазбанк заметно сократил объемы своего бизнеса: вложения в ОВГЗ, а также портфель кредитов бизнесу.
Госбанк теряет клиентские деньги, как населения, так и бизнеса. С начала года потери средств субъектов хозяйствования составили почти 35 млрд грн!
Осталось трио
Первые три места по активам по-прежнему занимает трио госбанков — Приватбанк, Ощадбанк и Укрэксимбанк. Квартет госбанков удерживал лидирующие позиции с момента национализации Приватбанка в конце 2016 г.