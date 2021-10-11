Эксперты не советуют покупать дешевые бразильские акции

Фондовый рынок Бразилии просел до самого низкого за семь месяцев значения, обогнав даже проседания Китая, пишет CNBC.

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EWZ Brazil ETF, инвестирующий в крупнейшие компании на бразильском фондовом рынке, за последние месяцы упал на 12%, до самых низких значений за время пандемии. Но эксперты предостерегают инвесторов от покупки подешевевших акций.

«Каков бы ни был соблазн „выкупать провал“ в Бразилии , я считаю… что проблем слишком много», — комментирует директор FX strategy Борис Шлосберг.

Первая проблема — это замедление китайской экономики, которое будет иметь негативный эффект на торговых партнеров Поднебесной, в том числе на Бразилию .

Вторая проблема — политическая нестабильность. В стране сейчас проходят протесты против президента Жаира Болсонару с требованиями импичмента.

«Пока политическая ситуация не стабилизируется, а я думаю до этого еще очень далеко, я бы обходил Бразилию », — сказал Шлосберг.

Китай тянет вниз всю Азию

Бразилия — не единственная страна, проигрывает от замедления Китая, считает главный рыночный стратег Miller Tabak Мэтт Мэйли. По его мнению, под удар попадут все крупные экономики Азии.

Он указывает на индекс KOSPI в Южной Корее, который уже упал на 12%, и на индекс Nikkei в Японии, который приближается к своему самому низкому за время пандемии уровня.

«Важно помнить, что фондовые рынки обычно где-то на 6 месяцев опережает экономику. Сейчас они говорят, что экономики будут замедляться, и главная причина — это Китай », — комментирует Мэйли.

За прошедший месяц EWY South Korea ETF упал на 9%, а EWJ Japan ETF — на 6%.