Эксперты не советуют покупать дешевые бразильские акции

Фондовый рынок Бразилии просел до самого низкого за семь месяцев значения, обогнав даже проседания Китая, пишет CNBC.

Эксперты не советуют покупать дешевые бразильские акции
Фото: bbc.com

EWZ Brazil ETF, инвестирующий в крупнейшие компании на бразильском фондовом рынке, за последние месяцы упал на 12%, до самых низких значений за время пандемии. Но эксперты предостерегают инвесторов от покупки подешевевших акций.

«Каков бы ни был соблазн „выкупать провал“ в Бразилии, я считаю… что проблем слишком много», — комментирует директор FX strategy Борис Шлосберг.

Первая проблема — это замедление китайской экономики, которое будет иметь негативный эффект на торговых партнеров Поднебесной, в том числе на Бразилию.

Вторая проблема — политическая нестабильность. В стране сейчас проходят протесты против президента Жаира Болсонару с требованиями импичмента.

«Пока политическая ситуация не стабилизируется, а я думаю до этого еще очень далеко, я бы обходил Бразилию», — сказал Шлосберг.

Китай тянет вниз всю Азию

Бразилия — не единственная страна, проигрывает от замедления Китая, считает главный рыночный стратег Miller Tabak Мэтт Мэйли. По его мнению, под удар попадут все крупные экономики Азии.

Он указывает на индекс KOSPI в Южной Корее, который уже упал на 12%, и на индекс Nikkei в Японии, который приближается к своему самому низкому за время пандемии уровня.

«Важно помнить, что фондовые рынки обычно где-то на 6 месяцев опережает экономику. Сейчас они говорят, что экономики будут замедляться, и главная причина — это Китай», — комментирует Мэйли.

За прошедший месяц EWY South Korea ETF упал на 9%, а EWJ Japan ETF — на 6%.

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