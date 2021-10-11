Рада дала компаниям время на раскрытие владельцев до июля 2022 года

Бизнес, общественные организации и другие юрлица могут раскрыть своих бенефициаров до 11 июля. Законопроект №?5807 приняла Верховная Рада на заседании 8 октября, пишет Левый берег.

Рада дала компаниям время на раскрытие владельцев до июля 2022 года

Что изменилось

Срок подачи сведений о структуре собственности и конечных бенефициаров отложили на дополнительные 9 месяцев, до 11 июля. Ранее они должны были это сделать до 11 октября.

«Закон предусматривает, что в случае, если учредителями юрлица являются исключительно физлица, которые и являются конечными бенефициарами, информация о ее конечном бенефициарном владельце не указывается», — сообщили в пресс-службе парламента.

Также документ предусматривает, что физическое лицо, являющееся конечным бенефициаром, представляет копию документа, удостоверяющего личность только в случае отсутствия такого документа в материалах регистрационного дела или при внесении изменений в них.

Законом увеличивается срок уведомления государственному регистратору информации о конечном бенефициарном владельце и структуре собственности с трех месяцев до одного года со дня вступления в силу НПА, которым утверждена форма и содержание структуры собственности.

По словам народного депутата Игоря Фриса, в будущем также планируют освободить от обязательства предоставлять бенефициаров общественные организации, благотворительные организации, садовые кооперативы.

Изначально предполагалось, что данные о бенефициарах в обязательном порядке нужно вносить до 10 октября 2021, а нарушители должны оплатить штрафы от 17?000 до 51?000 грн.

Чтобы успеть зарегистрироваться без штрафов, по словам депутатов, в ЦНАП последние дни были огромные очереди. Обязанность вносить данные о бенефициарах предусмотрена законом о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем.

Чтобы закон вступил в силу в срок, президент должен подписать его не позднее, чем завтра.

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