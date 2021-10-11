НБУ выпускает новую памятную медаль в честь Конституционного Суда

Национальный банк Украины (НБУ) с 12 октября вводит в обращение новую памятную медаль в честь 25-летия Конституционного Суда Украины. Об этом сообщает пресс служба регулятора.

НБУ выпускает новую памятную медаль в честь Конституционного Суда
Фото: finclub.net

Памятная медаль посвящена органу конституционной юрисдикции, призванному обеспечивать конституционную законность и верховенство Конституции Украины, соответствие законов, других нормативных актов органов законодательной и исполнительной власти Конституции Украины, охрану конституционных прав и свобод личности.

Описание монеты

Медаль «25-летия Конституционного Суда Украины» диаметром 35 мм изготовлена из нейзильбера. Она выйдет тиражом 10 тыс. штук.

На аверсе медали вверху — малый Государственный Герб Украины, под которым надпись УКРАИНА; в центре — фрагмент здания Конституционного Суда, которое имеет вид развернутой книги и завершается аттиковым этажом, год чеканки 2021 (внизу); логотип Банкнотно-монетного двора НБУ (слева на фоне здания).

На реверсе медали на зеркальном фоне размещен логотип Конституционного Суда Украины, под которым надписи: КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД УКРАИНЫ (полукругом на матовом фоне), 25 лет (внизу).

Как приобрести нумизматическую продукцию Нацбанка

Теперь, как только памятная монета или сувенирная продукция выпускается в обращение, ее реализация будет происходить параллельно в разных каналах продаж НБУ:

  • система «Оn-line-заказ нумизматической продукции» — https://bank.gov.ua/webselling

  • интернет-магазин нумизматической продукции НБУhttps://coins.bank.gov.ua/

  • банки-дистрибьюторы по продаже нумизматической продукции: Ощадбанк, Укргазбанк, Радабанк, ТАСкомбанк .

Напомним

  • Памятные монеты Национального банка имеют художественную ценность. Их чеканят из драгоценных и недрагоценных металлов ограниченными тиражами. Поэтому цена таких монет обычно выше их номинальной стоимости.

  • Вся продукция изготавливается на Банкнотно-монетном дворе Национального банка Украины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Биткоин восстанавливается и приблизился к $55 тысячам: что будет дальшеБиткоин восстанавливается и приблизился к $55 тысячам: что будет дальше
Нафтогаз предлагает ОСМД газ для отопления квартир по 44 гривныНафтогаз предлагает ОСМД газ для отопления квартир по 44 гривны
Средняя зарплата в Украине достигнет 900 долларов - ШмыгальСредняя зарплата в Украине достигнет 900 долларов - Шмыгаль
Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины на 2022 годВсемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины на 2022 год
В 110 странах изучают возможность выпуска собственной цифровой валюты — МВФВ 110 странах изучают возможность выпуска собственной цифровой валюты — МВФ
Блок рекламы


Похожие новости
У Жеваго прокомментировали решение Высокого суда Англии и Уэльса по спору с ФГВФЛУ Жеваго прокомментировали решение Высокого суда Англии и Уэльса по спору с ФГВФЛ
Нацбанк запустит новую систему платежей в УкраинеНацбанк запустит новую систему платежей в Украине
Кабмин исключил из приватизационного списка государственные пакеты акций облэнергоКабмин исключил из приватизационного списка государственные пакеты акций облэнерго
В правительстве презентовали проект государственного бюджета на 2022 годВ правительстве презентовали проект государственного бюджета на 2022 год
Начало введения накопительных пенсий будет происходить за счет государства, - ШмыгальНачало введения накопительных пенсий будет происходить за счет государства, - Шмыгаль
Украинцев заставят разделить наследство с государствомУкраинцев заставят разделить наследство с государством
Минэкономики утвердило перечень сельхозтехники, 25% стоимости которой компенсирует государствоМинэкономики утвердило перечень сельхозтехники, 25% стоимости которой компенсирует государство
Украина привлечет французских консультантов к созданию государственной авиакомпанииУкраина привлечет французских консультантов к созданию государственной авиакомпании
Кубраков: впервые за 20 лет государство заказало 100 новых пассажирских вагоновКубраков: впервые за 20 лет государство заказало 100 новых пассажирских вагонов
СБУ разоблачила государственное энергетическое предприятие в коррупции на 384 млн гривенСБУ разоблачила государственное энергетическое предприятие в коррупции на 384 млн гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости