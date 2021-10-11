НБУ выпускает новую памятную медаль в честь Конституционного Суда

Национальный банк Украины (НБУ) с 12 октября вводит в обращение новую памятную медаль в честь 25-летия Конституционного Суда Украины. Об этом сообщает пресс служба регулятора.

Фото: finclub.net

Памятная медаль посвящена органу конституционной юрисдикции, призванному обеспечивать конституционную законность и верховенство Конституции Украины, соответствие законов, других нормативных актов органов законодательной и исполнительной власти Конституции Украины, охрану конституционных прав и свобод личности.

Описание монеты

Медаль «25-летия Конституционного Суда Украины» диаметром 35 мм изготовлена из нейзильбера. Она выйдет тиражом 10 тыс. штук.

На аверсе медали вверху — малый Государственный Герб Украины, под которым надпись УКРАИНА; в центре — фрагмент здания Конституционного Суда, которое имеет вид развернутой книги и завершается аттиковым этажом, год чеканки 2021 (внизу); логотип Банкнотно-монетного двора НБУ (слева на фоне здания).

На реверсе медали на зеркальном фоне размещен логотип Конституционного Суда Украины, под которым надписи: КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД УКРАИНЫ (полукругом на матовом фоне), 25 лет (внизу).

Как приобрести нумизматическую продукцию Нацбанка

Теперь, как только памятная монета или сувенирная продукция выпускается в обращение, ее реализация будет происходить параллельно в разных каналах продаж НБУ: система «Оn-line-заказ нумизматической продукции» — https://bank.gov.ua/webselling

интернет-магазин нумизматической продукции НБУ — https://coins.bank.gov.ua/

банки-дистрибьюторы по продаже нумизматической продукции: Ощадбанк, Укргазбанк, Радабанк, ТАСкомбанк .

Напомним