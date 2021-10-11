НБУ выпускает новую памятную медаль в честь Конституционного Суда
Национальный банк Украины (НБУ) с 12 октября вводит в обращение новую памятную медаль в честь 25-летия Конституционного Суда Украины. Об этом
Памятная медаль посвящена органу конституционной юрисдикции, призванному обеспечивать конституционную законность и верховенство Конституции Украины, соответствие законов, других нормативных актов органов законодательной и исполнительной власти Конституции Украины, охрану конституционных прав и свобод личности.
Описание монеты
Медаль «25-летия Конституционного Суда Украины» диаметром 35 мм изготовлена из нейзильбера. Она выйдет тиражом 10 тыс. штук.
На аверсе медали вверху — малый Государственный Герб Украины, под которым надпись УКРАИНА; в центре — фрагмент здания Конституционного Суда, которое имеет вид развернутой книги и завершается аттиковым этажом, год чеканки 2021 (внизу); логотип Банкнотно-монетного двора НБУ (слева на фоне здания).
На реверсе медали на зеркальном фоне размещен логотип Конституционного Суда Украины, под которым надписи: КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД УКРАИНЫ (полукругом на матовом фоне), 25 лет (внизу).
Как приобрести нумизматическую продукцию Нацбанка
Теперь, как только памятная монета или сувенирная продукция выпускается в обращение, ее реализация будет происходить параллельно в разных каналах продаж НБУ:
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система «Оn-line-заказ нумизматической продукции» — https://bank.gov.ua/webselling
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интернет-магазин нумизматической продукции НБУ — https://coins.bank.gov.ua/
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банки-дистрибьюторы по продаже нумизматической продукции: Ощадбанк, Укргазбанк, Радабанк, ТАСкомбанк .
Напомним
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Памятные монеты Национального банка имеют художественную ценность. Их чеканят из драгоценных и недрагоценных металлов ограниченными тиражами. Поэтому цена таких монет обычно выше их номинальной стоимости.
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Вся продукция изготавливается на Банкнотно-монетном дворе Национального банка Украины.