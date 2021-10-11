Сноуден: CBDC извращают саму природу криптовалют

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден в своей новой статье подверг критике национальные цифровые валюты (CBDC) и назвал их «новейшей опасностью, которая нависла над обществом». Об этом пишет РБК.

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Критика Сноудена

Сноуден утверждает, что CBDC извращают саму природу криптовалют, поскольку лишают пользователей права собственности на их деньги.

«CBDC — это что-то близкое к извращению криптовалют или, по крайней мере, их основополагающих принципов и протоколов. Криптофашистская валюта, злой двойник, явно предназначенный для того, чтобы лишить пользователей права собственности на их деньги и сделать государство посредником в каждой транзакции», — пояснил Сноуден.

По мнению экс-сотрудника ЦРУ, в будущем национальные криптовалюты могут быть использованы для контроля над деньгами граждан. В пример Сноуден привел ситуацию, в которой врач предписал пациенту ограничить потребление сахара.

Страховая компания, которая обслуживает пациента, может передать эту информацию структуре, контролирующей обращение CBDC, чтобы снизить свои риски. В результате этого, если пациент захочет купить шоколадный батончик, то платеж не пройдет.

На прошлой неделе Сноуден высказывался о биткоине. Тогда бывший сотрудник ЦРУ объяснил рост цены первой криптовалюты.

По словам Сноудена, ограничительные меры, которые были введены в Китае против криптовалют, сделали биткоин сильнее.

В мире есть только одна страна, которая уже выпустила CBDC

Единственным государством, которое уже выпустила цифровую валюту является Багамские острова. Центробанк этой экзотической страны запустил багамский доллар в 2020 году.

Ранее «Минфин» сообщал, что федеральная резервная система США планирует уже на этой неделе начать изучать преимущества и риски выпуска американского цифрового доллара.

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