Сноуден: CBDC извращают саму природу криптовалют
Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден в своей новой статье подверг критике национальные цифровые валюты (CBDC) и назвал их «новейшей опасностью, которая нависла над обществом». Об этом пишет РБК.
Критика Сноудена
Сноуден утверждает, что CBDC извращают саму природу криптовалют, поскольку лишают пользователей права собственности на их деньги.
«CBDC — это что-то близкое к извращению криптовалют или, по крайней мере, их основополагающих принципов и протоколов. Криптофашистская валюта, злой двойник, явно предназначенный для того, чтобы лишить пользователей права собственности на их деньги и сделать государство посредником в каждой транзакции», — пояснил Сноуден.
По мнению экс-сотрудника ЦРУ, в будущем национальные криптовалюты могут быть использованы для контроля над деньгами граждан. В пример Сноуден привел ситуацию, в которой врач предписал пациенту ограничить потребление сахара.
Страховая компания, которая обслуживает пациента, может передать эту информацию структуре, контролирующей обращение CBDC, чтобы снизить свои риски. В результате этого, если пациент захочет купить шоколадный батончик, то платеж не пройдет.
На прошлой неделе Сноуден высказывался о биткоине. Тогда бывший сотрудник ЦРУ объяснил рост цены первой криптовалюты.
По словам Сноудена, ограничительные меры, которые были введены в Китае против криптовалют, сделали биткоин сильнее.
В мире есть только одна страна, которая уже выпустила CBDC
Единственным государством, которое уже выпустила цифровую валюту является Багамские острова. Центробанк этой экзотической страны запустил багамский доллар в 2020 году.
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