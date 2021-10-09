Ливан остался без света после отключения двух крупнейших ТЭС

Блэкаут может затянуться на несколько дней.

Почти весь Ливан остался без электроэнергии в субботу, 9 октября, после отключения двух крупнейших электростанций, на которых закончилось топливо.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ливанскую государственную энергетическую компанию EDL и источники в правительстве страны.

"Ливанская электросеть полностью прекратила работу сегодня в полдень, и вряд ли заработает до следующего понедельника или нескольких дней", - сказал чиновник.

ТЭС Дейр-Аммар, расположенная в Триполи, и ТЭС Захрани у города Сайда производят около 40% электроэнергии страны. Но одновременное отключение, которое объясняется задержками поставок мазута из Объединенных Арабских Эмиратов, привело к перегрузке сети и блэкауту по всей стране.

Свет остался только у тех граждан, которые подключены к частным дизельным генераторам. Однако они не способны покрыть отсутствие общенациональной сети.

Перед блэкаутом в Ливане электричество от государства многим пользователям давали только на два часа в день.

Власти Ливана попытаются использовать армейские резервы мазута, чтобы перезапустить ТЭС, но на это потребуется определенное время.