Китай добавил майнинг криптовалюты в «чёрный список» отраслей

Государственный комитет по развитию и реформам КНР внёс майнинг криптовалют в список отраслей, для которых инвестиции запрещены или ограничены. При этом количество перечисленных в списке отраслей было несколько сокращено с прошлого года.

Источник: reuters.com

В «чёрном списке» перечислены промышленные секторы и отрасли, которые недоступны как для китайских, так и для зарубежных инвесторов. Китайские регулирующие органы в этом году запретили как майнинг, так и продажу криптовалюты, а в прошлом месяце китайский центробанк при поддержке ряда других органов объявил незаконными все транзакции, связанные с криптовалютой. Решительность китайских ведомств вынудила криптовалютные биржи разорвать связи с пользователями из КНР .

Пекин также ужесточил контроль над публичной средой, предъявив претензии шоу-бизнесу за идеологическое «загрязнение» общества и потребовав от разработчиков мобильных браузеров прекратить распространение слухов, вывод ссылок на материалы с псевдосенсационными заголовками, а также противостоять публикации контента, противоречащего традиционным ценностям. Под запрет попали инвестиции «ненародного» капитала в издательскую деятельность разного рода, в том числе прямые трансляции, сбор новостного материала, вещание и редакторская деятельность.

Проект «чёрного списка» отраслей, для которых инвестиции ограничены или полностью запрещены в 2021 году, включает 117 позиций, а в 2020 году их было 123. Отрасли, которые не вошли в список, открыты для инвестиций без каких-либо дополнительных согласований.



